Mỹ và Trung Quốc khởi động đàm phán thương mại tại Paris

Theo Tân Hoa Xã, phái đoàn hai nước do Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong dẫn đầu đã nhóm họp vào sáng ngày 15/3 (theo giờ địa phương). Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump dự kiến sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 31/3 đến ngày 2/4. Dù phía Bắc Kinh chưa xác nhận chính thức, song Ngoại trưởng Vương Nghị tuần trước nhận định đây là "năm quan trọng" đối với quan hệ song phương và các chương trình trao đổi cấp cao đã được chuẩn bị.

Chuyến thăm sắp tới của ông Trump sẽ là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một Tổng thống Mỹ kể từ năm 2017. Sự kiện này diễn ra 5 tháng sau khi lãnh đạo hai nước gặp nhau tại Busan, Hàn Quốc và nhất trí về một thỏa thuận đình chiến thương mại kéo dài một năm, nhằm hạ nhiệt cuộc chiến thuế quan với mức thuế có thời điểm lên tới 3 con số.

Tuy nhiên, căng thẳng thương mại vẫn hiện hữu. Bộ Thương mại Trung Quốc mới đây đã lên tiếng phản đối cuộc điều tra thương mại mới của chính quyền Tổng thống Trump nhắm vào 16 đối tác, bao gồm Trung Quốc, gọi đây là "sai lầm nối tiếp sai lầm", gây tổn hại nghiêm trọng đến tính ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chuyên gia kinh tế Gary Ng nhận định cuộc gặp tại Paris là bước đi quan trọng nhất để Mỹ và Trung Quốc tìm kiếm tiếng nói chung và kiểm soát bất đồng trước hội nghị thượng đỉnh. Kể từ năm ngoái, ông Bessent và ông Hà Lập Phong đã liên tục dẫn dắt các vòng đàm phán tại nhiều địa điểm như Geneva, London và Kuala Lumpur nhằm duy trì kênh đối thoại kinh tế xuyên suốt giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.