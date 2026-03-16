Mỹ và Trung Quốc khởi động đàm phán thương mại tại Paris

Thứ Hai, 11:29, 16/03/2026
VOV.VN - Ngày 15/3, đại diện cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu các cuộc đàm phán kinh tế và thương mại tại Paris, Pháp. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong khoảng 2 tuần tới.

Theo Tân Hoa Xã, phái đoàn hai nước do Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong dẫn đầu đã nhóm họp vào sáng ngày 15/3 (theo giờ địa phương). Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump dự kiến sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 31/3 đến ngày 2/4. Dù phía Bắc Kinh chưa xác nhận chính thức, song Ngoại trưởng Vương Nghị tuần trước nhận định đây là "năm quan trọng" đối với quan hệ song phương và các chương trình trao đổi cấp cao đã được chuẩn bị.

my va trung quoc khoi dong dam phan thuong mai tai paris hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Chuyến thăm sắp tới của ông Trump sẽ là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một Tổng thống Mỹ kể từ năm 2017. Sự kiện này diễn ra 5 tháng sau khi lãnh đạo hai nước gặp nhau tại Busan, Hàn Quốc và nhất trí về một thỏa thuận đình chiến thương mại kéo dài một năm, nhằm hạ nhiệt cuộc chiến thuế quan với mức thuế có thời điểm lên tới 3 con số.

Tuy nhiên, căng thẳng thương mại vẫn hiện hữu. Bộ Thương mại Trung Quốc mới đây đã lên tiếng phản đối cuộc điều tra thương mại mới của chính quyền Tổng thống Trump nhắm vào 16 đối tác, bao gồm Trung Quốc, gọi đây là "sai lầm nối tiếp sai lầm", gây tổn hại nghiêm trọng đến tính ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chuyên gia kinh tế Gary Ng nhận định cuộc gặp tại Paris là bước đi quan trọng nhất để Mỹ và Trung Quốc tìm kiếm tiếng nói chung và kiểm soát bất đồng trước hội nghị thượng đỉnh. Kể từ năm ngoái, ông Bessent và ông Hà Lập Phong đã liên tục dẫn dắt các vòng đàm phán  tại nhiều địa điểm như Geneva, London và Kuala Lumpur nhằm duy trì kênh đối thoại kinh tế xuyên suốt giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Đào Trang/VO1 (biên dịch)
Theo AP
Tin liên quan

Nóng thế giới ngày 16/3: Trung Quốc và Anh trước đề xuất gửi tàu chiến tới Hormuz

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 16/3/2026): Phản ứng của Anh và Trung Quốc trước đề xuất của ông Trump về gửi chiến hạm tới eo biển Hormuz; Iran chỉ cấm tàu Mỹ và Israel đi qua Hormuz; UAE chỉ trích gay gắt Iran…

Trung Quốc và Anh phản ứng khi ông Trump muốn họ gửi tàu chiến tới Hormuz
Trung Quốc và Anh phản ứng khi ông Trump muốn họ gửi tàu chiến tới Hormuz

VOV.VN - Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14/3 tuyên bố rằng ông “hy vọng Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh và các nước khác” sẽ điều động tàu hải quân để khai thông các tuyến đường vận chuyển ở eo biển Hormuz, cả Trung Quốc và Anh đều đã phản hồi yêu cầu bình luận từ phía CNN.

Trung Quốc chỉ trích Mỹ lạm dụng điều tra Mục 301 để dựng rào cản thương mại
Trung Quốc chỉ trích Mỹ lạm dụng điều tra Mục 301 để dựng rào cản thương mại

VOV.VN - Trung Quốc ngày 16/3 tiếp tục lên tiếng chỉ trích Mỹ lạm dụng cơ chế điều tra theo Mục 301, cho rằng Washington đang lấy lý do “lao động cưỡng bức” để dựng thêm rào cản thương mại đối với hàng hóa Trung Quốc và nhiều đối tác kinh tế lớn trên thế giới.

