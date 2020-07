Mỹ và Trung Quốc leo thang căng thẳng vì Luật an ninh Hong Kong

Hôm qua (2/7), Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật trừng phạt các ngân hàng làm ăn với các quan chức Trung Quốc thực thi luật an ninh quốc gia với Hong Kong.

Cảnh sát Hong Kong giơ biển cảnh báo người dân sẽ dùng hơi cay để giải tán đám đông. (Nguồn AP).

Động thái này của Thượng viện Mỹ diễn ra một ngày sau khi dự luật được Hạ viện phê chuẩn. Việc Quốc hội Mỹ thông qua dự luật liên quan đến Hong Kong đã bị Trung Quốc phản đối gay gắt, đe dọa gây leo thang quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật mang tên Đạo luật quyền tự trị Hong Kong bằng hình thức đồng thuận. Đây được xem là sự phản ứng của Mỹ đối với việc Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia với Hong Kong.

Văn kiện vừa được Quốc hội Mỹ thông qua sẽ bao gồm các biện pháp trừng phạt cụ thể nhằm vào những nhóm người mà Mỹ cho là đã làm suy yếu quyền tự trị của Hong Kong, bao gồm cả các đơn vị cảnh sát đụng độ với người biểu tình và các quan chức phụ trách việc ban hành luật.

Dự luật cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt lên các ngân hàng làm ăn với các chủ thể có liên quan đến việc ban hành và thực thi luật an ninh quốc gia cho Hong Kong. Thượng viện Mỹ và Bộ Tài chính Mỹ sẽ xác định những tổ chức và cá nhân nào sẽ bị trừng phạt.

Mặc dù chủ yếu nhắm vào các ngân hàng nước ngoài nhưng dự luật cũng sẽ áp dụng với các tổ chức Mỹ có chi nhánh ở nước ngoài. Dự luật này của Thượng viện Mỹ được thông qua một ngày sau khi được Hạ viện phê chuẩn. Hiện Dự luật đang được chuyển đến Nhà Trắng để chờ Tổng thống phê duyệt.

Trước khi thông qua lệnh trừng phạt, phía Mỹ đã bắt đầu quy trình tước quy chế đặc biệt cho Hong Kong, dừng xuất khẩu quốc phòng và hạn chế thành phố tiếp cận với các sản phẩm công nghệ cao của Mỹ, tức đối xử với Hong Kong giống các thành phố khác của Trung Quốc.

Trung Quốc đã phản ứng dự luật bằng việc yêu cầu Mỹ dừng can thiệp vào các vấn đề Hong Kong. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cảnh báo rằng, nước này sẽ “kiên quyết và mạnh mẽ phản kháng”: “Chúng tôi xin nhắc lại rằng vấn đề Hong Kong là chuyện nội bộ của Trung Quốc. Không có thế lực bên ngoài nào có quyền can thiệp việc này. Chính phủ Trung Quốc kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh và lợi ích phát triển của mình”.

Theo phía Trung Quốc, hiện có 52 nước đã ủng hộ Trung Quốc ban hành luật an ninh Hong Kong. Trung Quốc thông qua luật an ninh Hong Kong hôm 30/6. Với luật an ninh quốc gia cho Hong Kong vừa được ban hành, những người bị xếp vào tội ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với các lực lượng nước ngoài có thể bị phạt tù. Luật cũng cho phép các cơ quan an ninh Hong Kong lần đầu tiên dẫn độ tội phạm về Trung Quốc đại lục để xét xử tại các tòa án ở đó.

Chính quyền Hong Kong khẳng định, luật an ninh Hong Kong đã khắc phục được những lỗ hổng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia ở đặc khu, thể hiện quyết tâm của chính quyền trung ương trong việc duy trì vững chắc chính sách “một nước, hai chế độ”, cũng như sự ổn định lâu dài và thịnh vượng của Hong Kong./.