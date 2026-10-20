Mỹ xác nhận có khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Nga – Trung Quốc

Phát biểu trong chuyến thăm Uzbekistan ngày 19/10, Ngoại trưởng Marco Rubio xác nhận ý tưởng về cuộc gặp giữa lãnh đạo ba cường quốc đã được đề cập trong các cuộc trao đổi ngoại giao. Tuy nhiên, ông Rubio cho biết các bên chưa thống nhất về thời gian, địa điểm hoặc chương trình nghị sự.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh AP.

Trước đó, truyền thông đã dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết Nga đã đề xuất tổ chức cuộc gặp giữa ba nhà lãnh đạo bên lề một hội nghị quốc tế tại Trung Quốc vào tháng 11 tới. Theo các nguồn tin này, phía Trung Quốc cũng đã liên hệ với các đối tác Mỹ nhằm tìm hiểu khả năng hiện thực hóa đề xuất.

Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng được dẫn lời xác nhận khả năng tổ chức cuộc gặp đã được đề cập, song chưa có kế hoạch cụ thể được thống nhất.

Thông tin xuất hiện trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao liên quan cuộc xung đột Ukraine, trong khi quan hệ Mỹ – Trung tiếp tục chịu tác động từ những bất đồng về thương mại, công nghệ và an ninh. Một cuộc gặp giữa lãnh đạo ba cường quốc, nếu diễn ra, có thể tạo cơ hội thảo luận trực tiếp về các vấn đề quốc tế quan trọng, đặc biệt là triển vọng giải quyết xung đột Ukraine và ổn định quan hệ giữa các nước lớn.

Phát biểu tại Samarkand, Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump mong muốn cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sớm kết thúc. Ông cảnh báo xung đột kéo dài không chỉ gây thiệt hại cho các bên liên quan mà còn làm gia tăng nguy cơ chiến tranh lan sang những quốc gia khác, đặc biệt từ các sự cố quân sự ngoài ý muốn.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha phản đối khả năng ba cường quốc thảo luận về tương lai cuộc chiến mà không có sự tham gia của Kiev. Theo ông Sybiha, một cuộc gặp giữa lãnh đạo Ukraine, Mỹ và Nga có thể góp phần thúc đẩy hòa bình, trong khi cuộc gặp giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc mà không có Ukraine có nguy cơ khuyến khích Moscow tiếp tục cuộc chiến.