English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ xác nhận có khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Nga – Trung Quốc

Thứ Ba, 05:32, 20/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận Washington đã thảo luận về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Nga – Trung Quốc vào tháng 11 tại Trung Quốc, với sự tham gia của Tổng thống Donald Trump, Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình. Tuy nhiên, các bên chưa đạt thỏa thuận cuối cùng.

Phát biểu trong chuyến thăm Uzbekistan ngày 19/10, Ngoại trưởng Marco Rubio xác nhận ý tưởng về cuộc gặp giữa lãnh đạo ba cường quốc đã được đề cập trong các cuộc trao đổi ngoại giao. Tuy nhiên, ông Rubio cho biết các bên chưa thống nhất về thời gian, địa điểm hoặc chương trình nghị sự.

my xac nhan co kha nang to chuc hoi nghi thuong dinh my nga trung quoc hinh anh 1
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh AP.

Trước đó, truyền thông đã dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết Nga đã đề xuất tổ chức cuộc gặp giữa ba nhà lãnh đạo bên lề một hội nghị quốc tế tại Trung Quốc vào tháng 11 tới. Theo các nguồn tin này, phía Trung Quốc cũng đã liên hệ với các đối tác Mỹ nhằm tìm hiểu khả năng hiện thực hóa đề xuất.

Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng được dẫn lời xác nhận khả năng tổ chức cuộc gặp đã được đề cập, song chưa có kế hoạch cụ thể được thống nhất.

Thông tin xuất hiện trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao liên quan cuộc xung đột Ukraine, trong khi quan hệ Mỹ – Trung tiếp tục chịu tác động từ những bất đồng về thương mại, công nghệ và an ninh. Một cuộc gặp giữa lãnh đạo ba cường quốc, nếu diễn ra, có thể tạo cơ hội thảo luận trực tiếp về các vấn đề quốc tế quan trọng, đặc biệt là triển vọng giải quyết xung đột Ukraine và ổn định quan hệ giữa các nước lớn.

Phát biểu tại Samarkand, Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump mong muốn cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sớm kết thúc. Ông cảnh báo xung đột kéo dài không chỉ gây thiệt hại cho các bên liên quan mà còn làm gia tăng nguy cơ chiến tranh lan sang những quốc gia khác, đặc biệt từ các sự cố quân sự ngoài ý muốn.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha phản đối khả năng ba cường quốc thảo luận về tương lai cuộc chiến mà không có sự tham gia của Kiev. Theo ông Sybiha, một cuộc gặp giữa lãnh đạo Ukraine, Mỹ và Nga có thể góp phần thúc đẩy hòa bình, trong khi cuộc gặp giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc mà không có Ukraine có nguy cơ khuyến khích Moscow tiếp tục cuộc chiến. 

Quang Trung/VOV-Washington
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thời sự quốc tế trưa 3/9: Ông Trump muốn tổ chức thượng đỉnh Mỹ - Nga mới
Thời sự quốc tế trưa 3/9: Ông Trump muốn tổ chức thượng đỉnh Mỹ - Nga mới

VOV.VN - Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, ngày 2/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng gặp lại Tổng thống Nga Vladimir Putin nhưng muốn cuộc gặp diễn ra khi các điều kiện cho một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine đã tương đối chín muồi.

Thời sự quốc tế trưa 3/9: Ông Trump muốn tổ chức thượng đỉnh Mỹ - Nga mới

Thời sự quốc tế trưa 3/9: Ông Trump muốn tổ chức thượng đỉnh Mỹ - Nga mới

VOV.VN - Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, ngày 2/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng gặp lại Tổng thống Nga Vladimir Putin nhưng muốn cuộc gặp diễn ra khi các điều kiện cho một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine đã tương đối chín muồi.

Nga - Mỹ - Ukraine phát đi các tín hiệu trái chiều trước thềm thượng đỉnh NATO
Nga - Mỹ - Ukraine phát đi các tín hiệu trái chiều trước thềm thượng đỉnh NATO

VOV.VN - Trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), các động thái ngoại giao giữa Mỹ, Nga và Ukraine đang thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế.

Nga - Mỹ - Ukraine phát đi các tín hiệu trái chiều trước thềm thượng đỉnh NATO

Nga - Mỹ - Ukraine phát đi các tín hiệu trái chiều trước thềm thượng đỉnh NATO

VOV.VN - Trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), các động thái ngoại giao giữa Mỹ, Nga và Ukraine đang thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế.

Nga giội bão lửa xuống thủ đô Kiev ngay trước thượng đỉnh Mỹ - Ukraine
Nga giội bão lửa xuống thủ đô Kiev ngay trước thượng đỉnh Mỹ - Ukraine

VOV.VN - Nga hôm 27/12/2025 đã oanh tạc dữ dội thủ đô Kiev của Ukraine bằng nhiều tên lửa và máy bay không người lái (UAV) trong gần 10 tiếng đồng hồ.

Nga giội bão lửa xuống thủ đô Kiev ngay trước thượng đỉnh Mỹ - Ukraine

Nga giội bão lửa xuống thủ đô Kiev ngay trước thượng đỉnh Mỹ - Ukraine

VOV.VN - Nga hôm 27/12/2025 đã oanh tạc dữ dội thủ đô Kiev của Ukraine bằng nhiều tên lửa và máy bay không người lái (UAV) trong gần 10 tiếng đồng hồ.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ