Mỹ yêu cầu Iraq đóng cửa hầu hết cửa khẩu biên giới với Iran

Bộ trưởng Ngoại giao Iraq Fuad Hussein cho biết thông tin này trong cuộc phỏng vấn với báo chí. Một trong hai cửa khẩu được phép duy trì hoạt động nằm tại khu vực Kurdistan.

Bộ trưởng Ngoại giao Iraq Fuad Hussein. Ảnh: Reuters

Ông Hussein cho biết: “Iraq có nhiều cửa khẩu biên giới chính thức và không chính thức với Iran. Việc đóng cửa tất cả các cửa khẩu này sẽ rất khó khăn và gây ảnh hưởng đến nền kinh tế của chúng tôi. Mỹ vẫn đang yêu cầu đóng cửa các cửa khẩu đó, và hiện chúng tôi đang thảo luận với Washington về vấn đề này”.

Tháng 10 vừa qua, Iraq đã đóng cửa cửa khẩu Sheeb, một trong những cửa khẩu có lưu lượng giao thương lớn giáp Iran, để tiến hành rà soát an ninh và lắp đặt thiết bị phát hiện nhằm ngăn chặn hoạt động buôn lậu.