Phát biểu trước Quốc hội ngày 18/11, cho biết nước này mong muốn tạo điều kiện để các bên liên quan tham gia trao đổi, hướng tới mục tiêu ổn định tình hình trong thời gian tới. Ông bày tỏ kỳ vọng hội nghị hòa bình dự kiến tổ chức vào đầu năm sau sẽ góp phần thúc đẩy tiến trình hòa giải tại Myanmar, song không công bố thêm chi tiết về thành phần tham dự hay chương trình nghị sự.

Về quan hệ với ASEAN, ông Min Aung Hlaing cho biết Myanmar đang rà soát cách tiếp cận trong hợp tác với khối, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục duy trì trao đổi với các nước thành viên ASEAN. Kể từ khi trở thành Tổng thống Myanmar vào tháng 4 năm nay, ông Min Aung Hlaing đã thực hiện một số chuyến thăm tới các nước trong khu vực, trong đó có Thái Lan, Malaysia và Việt Nam, trong nỗ lực thúc đẩy tiếp xúc và hợp tác với các nước ASEAN.

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. Ảnh: Reuters

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 vừa kết thúc tại Manila, Philippines. Trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo ASEAN cho biết có thể xem xét từng bước khôi phục đầy đủ vai trò đại diện chính trị của Myanmar nếu nước này đạt được những tiến triển cụ thể và bền vững trong việc thực hiện Đồng thuận 5 điểm của ASEAN.

Đồng thuận 5 điểm được ASEAN thông qua năm 2021, bao gồm các nội dung như giảm bạo lực, thúc đẩy đối thoại giữa các bên liên quan tại Myanmar, tạo điều kiện cho hỗ trợ nhân đạo và vai trò trung gian của ASEAN.

Tình hình xung đột tại Myanmar vẫn tiếp diễn tại nhiều khu vực trong nước, trong khi các nỗ lực đối thoại và hòa giải những năm qua chưa đạt được bước tiến đáng kể.