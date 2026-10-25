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Myanmar gia hạn thiết quân luật thêm 90 ngày tại 55 thị trấn

Chủ Nhật, 14:43, 25/10/2026
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VOV.VN - Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing tiếp tục gia hạn thiết quân luật thêm 90 ngày tại 55 thị trấn trên cả nước, đồng thời giao Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ye Win Oo thực thi các quyền hành chính và điều hành theo sắc lệnh này.

 

Đây là lần gia hạn thiết quân luật mới nhất đối với các khu vực được xem là trọng điểm xung đột tại Myanmar. Trước đó, số địa phương áp dụng thiết quân luật đã giảm từ 58 xuống 55 thị trấn sau cuộc họp Hội đồng Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) vào ngày 14/10. Ba thị trấn được đưa ra khỏi danh sách gồm Nganzun thuộc vùng Mandalay và Kyaukme, Hsipaw thuộc bang Shan.

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Chùa Sule, Yangon, Myanmar. Ảnh: VOV-Bangkok

Lệnh thiết quân luật được ban hành lần đầu ngày 23/4/2026, sau khi ông Min Aung Hlaing đảm nhiệm cương vị Tổng thống. Khi đó, tình trạng khẩn cấp và thiết quân luật được áp dụng trong 90 ngày tại 60 thị trấn thuộc 9 bang và vùng của Myanmar. Đến ngày 22/7, chính quyền tiếp tục gia hạn thêm 90 ngày, đồng thời rút hai thị trấn Falam và Tonzang ở bang Chin khỏi danh sách, đưa tổng số địa phương áp dụng thiết quân luật xuống còn 58 thị trấn.

Hiện nay, các khu vực vẫn nằm trong diện thiết quân luật tập trung tại các bang Kachin, Kayah, Karen, Chin, Rakhine, Shan và một số địa phương thuộc các vùng Sagaing, Magway.

Theo truyền thông địa phương, phần lớn các thị trấn này đang nằm dưới sự kiểm soát hoặc có sự hiện diện của các nhóm vũ trang sắc tộc và lực lượng đối lập, trong đó có Quân giải phóng dân tộc Ta'ang (TNLA), Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar (MNDAA), Quân đội bang Wa Thống nhất (UWSA) và Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia hay còn được biết đến là lực lượng Mongla (NDAA).

Việc tiếp tục duy trì thiết quân luật cho thấy nhiều khu vực tại Myanmar vẫn đối mặt với những thách thức an ninh nghiêm trọng, trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội và các nhóm vũ trang chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

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Thái Lan ủng hộ tăng cường đối thoại, tránh cô lập Myanmar

VOV.VN - Thái Lan hôm 23/10 nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường đối thoại và tiếp xúc với Myanmar, coi đây là hướng tiếp cận quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp hòa bình, hòa giải dân tộc, đồng thời tránh để nước này rơi vào tình trạng cô lập hoặc trở thành địa bàn cạnh tranh địa chính trị.

PV/VOV-Bangkok
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