  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Myanmar khai mạc kỳ họp Hạ viện đầu tiên sau tổng tuyển cử

Thứ Hai, 15:18, 16/03/2026
VOV.VN - Sáng nay (16/3), Hạ viện Myanmar đã chính thức nhóm họp phiên đầu tiên kể từ năm 2021. Đây là bước đi quan trọng chuẩn bị cho việc thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử diễn ra vào cuối năm ngoái và đầu năm nay.

Trong tuần này, các đại biểu sẽ tập trung bầu chọn Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện. Với việc các đảng phái thân quân đội và đại diện quân đội nắm giữ hơn 80% số ghế tại Quốc hội, lộ trình bầu Tổng thống vào tháng 4 tới dự kiến sẽ diễn ra thuận lợi theo đúng kế hoạch của chính quyền hiện tại. Một hội đồng tư vấn cũng vừa được thành lập để hỗ trợ các quyết định quan trọng của Tổng thống và điều phối chính sách đối ngoại.

myanmar khai mac ky hop ha vien dau tien sau tong tuyen cu hinh anh 1
Người dân Myanmar đi bỏ phiếu bầu cử tại Vùng Mandalay. Ảnh: Truyền thông Nhà nước Myanmar.

Dù bộ máy chính trị đang dần ổn định, Myanmar lại đang phải đối mặt với nhiều thách thức về kinh tế do tác động từ tình hình thế giới. Giá xăng đã tăng khoảng 20% chỉ trong vòng nửa tháng do những ảnh hưởng từ cuộc xung đột tại Trung Đông. Tại thành phố lớn như Yangon, chính quyền phải áp dụng biện pháp quản lý xăng bằng mã QR và hạn chế xe cá nhân lưu thông theo ngày chẵn/lẻ để tiết kiệm dự trữ. Do chi phí vận chuyển tăng mạnh, giá các mặt hàng thiết yếu như thịt và rau củ tại nhiều nơi cũng đã tăng hơn 50%, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Bên cạnh đó, các lệnh trừng phạt từ Mỹ và châu Âu vẫn đang gây khó khăn cho việc thu hút vốn đầu tư từ các nước phát triển. Tuy nhiên, Myanmar vẫn tiếp tục duy trì các thỏa thuận hợp tác năng lượng và kỹ thuật với các đối tác truyền thống như Nga và Trung Quốc.

Dù Ngân hàng Thế giới từng kỳ vọng kinh tế Myanmar sẽ tăng trưởng trở lại ở mức 3% trong năm nay, nhưng những biến động về giá cả và nguồn cung năng lượng đang đặt ra thách thức rất lớn cho mục tiêu này.

PV/VOV-Bangkok
