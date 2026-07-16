English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mykhailo Fedorov: Người vừa rời ghế Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine là ai?

Thứ Năm, 17:47, 16/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN- Việc Tổng thống Zelensky miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov chỉ sau 6 tháng đảm nhiệm chức vụ đã thu hút sự chú ý của dư luận Ukraine. Ông Fedorov được đánh giá là một trong những gương mặt trẻ nổi bật của chính quyền Kiev, gắn liền với quá trình chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào quốc phòng.

Quyết định miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov đã làm dấy lên nhiều tranh luận tại Ukraine, thậm chí dẫn đến các cuộc biểu tình phản đối hiếm hoi trong bối cảnh nước này vẫn đang trong tình trạng chiến sự.

Ở tuổi 35, ông Fedorov là thành viên cuối cùng còn tại vị trong tất cả các chính phủ được thành lập dưới thời Tổng thống Volodymyr Zelensky kể từ năm 2019. Quốc hội Ukraine dự kiến bỏ phiếu phê chuẩn Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko thay thế ông Fedorov, trong khi chưa có thông tin về vị trí công tác tiếp theo của cựu Bộ trưởng Quốc phòng.

mykhailo fedorov nguoi vua roi ghe bo truong quoc phong ukraine la ai hinh anh 1
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov phát biểu tại cuộc họp báo chung ở Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters

Từ chuyên gia truyền thông đến "kiến trúc sư" chuyển đổi số

Ông Mykhailo Fedorov sinh ra tại thị trấn Vasylivka, thuộc tỉnh Zaporizhzhia ở miền Nam Ukraine - khu vực hiện do Nga kiểm soát. Ông lớn lên tại thành phố Zaporizhzhia, nơi thường xuyên hứng chịu các cuộc không kích và tấn công bằng máy bay không người lái trong thời gian xung đột.

Trước khi tham gia chính trường, ông là chuyên gia tiếp thị. Năm 2019, khi Tổng thống Zelensky còn là một nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực truyền hình, ông Fedorov đã được giao phụ trách chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội cho cuộc bầu cử tổng thống. Chiến dịch này được cho là đã góp phần giúp ông Zelensky giành chiến thắng áp đảo.

Sau khi ông Zelensky nhậm chức, Fedorov được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Chuyển đổi số khi mới 28 tuổi - chức danh mới được thành lập nhằm thúc đẩy hiện đại hóa bộ máy hành chính.

Một trong những dấu ấn nổi bật của ông là việc phát triển ứng dụng Diia (có nghĩa là "Hành động" trong tiếng Ukraine), được giới thiệu như mô hình "chính phủ trong điện thoại thông minh". Ứng dụng này cho phép người dân thực hiện nhiều thủ tục hành chính trực tuyến, từ đăng ký phương tiện, giấy tờ cá nhân đến các thủ tục kết hôn và ly hôn.

Mykhailo Fedorov và dấu ấn công nghệ trong quân đội Ukraine

Sau khi xung đột Nga - Ukraine leo thang vào năm 2022, ông Fedorov là người công khai kêu gọi tỷ phú Elon Musk kích hoạt dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại Ukraine. Đề nghị này nhanh chóng được đáp ứng và hệ thống Starlink sau đó trở thành hạ tầng liên lạc quan trọng đối với quân đội Ukraine.

Đầu năm 2026, ông Fedorov cũng phối hợp với Starlink nhằm ngăn chặn việc sử dụng trái phép dịch vụ này từ phía Nga, theo thông tin do phía Ukraine công bố.

mykhailo fedorov nguoi vua roi ghe bo truong quoc phong ukraine la ai hinh anh 2
Ông Fedorov đã thúc đẩy sáng kiến xây dựng "đội quân máy bay không người lái" trên chiến trường Ukraine. Ảnh: Reuters

Ngay từ giai đoạn đầu của cuộc xung đột, ông Fedorov đã thúc đẩy sáng kiến xây dựng "đội quân máy bay không người lái", coi UAV là một trong những yếu tố có thể thay đổi cục diện chiến trường.

Bộ Chuyển đổi số dưới sự điều hành của ông cũng triển khai hệ thống ghi nhận và xác minh hình ảnh tác chiến do binh sĩ cung cấp. Theo cơ chế này, các đơn vị có thể nhận điểm thưởng để đổi lấy thiết bị quân sự, trong đó có UAV. Đồng thời, hệ thống cũng giúp Ukraine thu thập lượng lớn dữ liệu chiến trường phục vụ phân tích và hoạch định chiến lược.

Những cải cách tại Bộ Quốc phòng Ukraine

Được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng vào tháng 1/2026, ông Fedorov cam kết cải tổ toàn diện bộ máy quốc phòng bằng phương pháp quản trị dựa trên dữ liệu, trong bối cảnh bộ này nhiều năm đối mặt với các chỉ trích liên quan đến quản lý và minh bạch.

Ông cũng công bố định hướng nâng cao hiệu quả tác chiến, tăng cường năng lực phòng không và cải thiện sức mạnh quân sự của Ukraine thông qua việc ứng dụng công nghệ.

Tuy nhiên, trong thời gian tại nhiệm, ông chưa đưa ra được các đề xuất cải cách toàn diện đối với hệ thống tuyển quân bắt buộc - vấn đề gây nhiều tranh cãi trong xã hội Ukraine.

Bên cạnh đó, dù công bố kế hoạch cải cách chế độ hợp đồng trong lực lượng vũ trang và cam kết nâng lương, đặc biệt đối với binh sĩ bộ binh, một số quân nhân cho rằng các chính sách mới chủ yếu ưu tiên người nhập ngũ sau này, trong khi những người tình nguyện tham gia chiến đấu từ giai đoạn đầu của cuộc xung đột vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc xuất ngũ nếu không bị thương nặng.

Theo giới quan sát, những bất đồng trong quá trình cải tổ quân đội cùng áp lực từ tình hình chiến sự được cho là các yếu tố góp phần dẫn tới quyết định thay đổi nhân sự tại Bộ Quốc phòng Ukraine, dù Tổng thống Volodymyr Zelensky chỉ cho biết ông mong muốn có "sự thống nhất lớn hơn" giữa Bộ Quốc phòng và bộ chỉ huy quân đội.

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch)
Theo: Reuters
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ukraine mở mặt trận mới trên Biển Azov, Nga quyết giữ huyết mạch sống còn
Ukraine mở mặt trận mới trên Biển Azov, Nga quyết giữ huyết mạch sống còn

VOV.VN - Biển Azov đang nổi lên như một mặt trận mới trong xung đột Nga - Ukraine khi Kiev gia tăng các cuộc tập kích nhằm vào tàu thuyền và mạng lưới hậu cần của Nga. Đáp lại, Moscow tìm cách bảo vệ tuyến vận tải được xem là có ý nghĩa chiến lược đối với hoạt động quân sự và xuất khẩu.

Ukraine mở mặt trận mới trên Biển Azov, Nga quyết giữ huyết mạch sống còn

Ukraine mở mặt trận mới trên Biển Azov, Nga quyết giữ huyết mạch sống còn

VOV.VN - Biển Azov đang nổi lên như một mặt trận mới trong xung đột Nga - Ukraine khi Kiev gia tăng các cuộc tập kích nhằm vào tàu thuyền và mạng lưới hậu cần của Nga. Đáp lại, Moscow tìm cách bảo vệ tuyến vận tải được xem là có ý nghĩa chiến lược đối với hoạt động quân sự và xuất khẩu.

Robot Ukraine tiến vào "tử địa", mở ra học thuyết tác chiến mới
Robot Ukraine tiến vào "tử địa", mở ra học thuyết tác chiến mới

VOV.VN - Robot mặt đất Ukraine đang thay thế binh sĩ tại những khu vực nguy hiểm nhất trên tiền tuyến. Việc triển khai hàng chục nghìn phương tiện không người lái không chỉ giúp giảm thương vong mà còn mở ra một học thuyết tác chiến mới.

Robot Ukraine tiến vào "tử địa", mở ra học thuyết tác chiến mới

Robot Ukraine tiến vào "tử địa", mở ra học thuyết tác chiến mới

VOV.VN - Robot mặt đất Ukraine đang thay thế binh sĩ tại những khu vực nguy hiểm nhất trên tiền tuyến. Việc triển khai hàng chục nghìn phương tiện không người lái không chỉ giúp giảm thương vong mà còn mở ra một học thuyết tác chiến mới.

Giám đốc công ty năng lượng Naftogaz được chọn làm tân Thủ tướng Ukraine
Giám đốc công ty năng lượng Naftogaz được chọn làm tân Thủ tướng Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ngày 15/7 cho biết đã chọn ông Sergii Koretskyi - người đứng đầu Công ty năng lượng nhà nước Naftogaz làm Thủ tướng mới của nước này.

Giám đốc công ty năng lượng Naftogaz được chọn làm tân Thủ tướng Ukraine

Giám đốc công ty năng lượng Naftogaz được chọn làm tân Thủ tướng Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ngày 15/7 cho biết đã chọn ông Sergii Koretskyi - người đứng đầu Công ty năng lượng nhà nước Naftogaz làm Thủ tướng mới của nước này.

EU hứa cung cấp “địa điểm sản xuất UAV an toàn và bảo mật” cho Ukraine
EU hứa cung cấp “địa điểm sản xuất UAV an toàn và bảo mật” cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 15/7, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula Von der Leyen đưa ra lời hứa với Ukraine rằng khối này sẽ đảm bảo các “địa điểm sản xuất an toàn và bảo mật” để cho ra các UAV phục vụ việc tấn công Nga.

EU hứa cung cấp “địa điểm sản xuất UAV an toàn và bảo mật” cho Ukraine

EU hứa cung cấp “địa điểm sản xuất UAV an toàn và bảo mật” cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 15/7, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula Von der Leyen đưa ra lời hứa với Ukraine rằng khối này sẽ đảm bảo các “địa điểm sản xuất an toàn và bảo mật” để cho ra các UAV phục vụ việc tấn công Nga.

Mỹ mang "công thức Ukraine" vào chiến trường Iran với xuồng không người lái cảm tử
Mỹ mang "công thức Ukraine" vào chiến trường Iran với xuồng không người lái cảm tử

VOV.VN - Mỹ lần đầu xác nhận sử dụng xuồng không người lái cảm tử để tập kích các mục tiêu quân sự của Iran. Động thái này được xem là dấu mốc mới của tác chiến hải quân, đồng thời cho thấy những "công thức Ukraine" với xuồng Magura đang ảnh hưởng ngày càng rõ đến cách triển khai vũ khí của Washington.

Mỹ mang "công thức Ukraine" vào chiến trường Iran với xuồng không người lái cảm tử

Mỹ mang "công thức Ukraine" vào chiến trường Iran với xuồng không người lái cảm tử

VOV.VN - Mỹ lần đầu xác nhận sử dụng xuồng không người lái cảm tử để tập kích các mục tiêu quân sự của Iran. Động thái này được xem là dấu mốc mới của tác chiến hải quân, đồng thời cho thấy những "công thức Ukraine" với xuồng Magura đang ảnh hưởng ngày càng rõ đến cách triển khai vũ khí của Washington.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ