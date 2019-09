Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về vùng an toàn tại Syria

Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, ông Ibrahim Kalin đã thông báo cho ông John Bolton rằng phía Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho việc thiết lập vùng an toàn tại Syria như trong thỏa thuận giữa hai nước. Ngoài ra, hai quan chức cũng thảo luận về thương mại song phương, cuộc chiến chống khủng bố.

Ông Bolton (bên trái) và ông Kalin. Ảnh: Anadolu.

Ngày 7/8, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí thiết lập vùng an toàn và xây dựng một "hành lang hòa bình" ở miền Bắc Syria nhằm giải tỏa những lo ngại của Thổ Nhĩ Kỳ về việc vùng lãnh thổ giáp ranh Thổ Nhĩ Kỳ này nằm trong tầm kiểm soát của Các Đơn vị bảo vệ người Kurd (YPG). Lực lượng này được Mỹ hậu thuẫn nhưng Thổ Nhĩ Kỳ lại coi là một nhánh của đảng Công nhân người Kurd (PKK) mà Thổ Nhĩ Kỳ liệt vào danh sách khủng bố.



Hai quốc gia này cũng khẳng định vùng an toàn sẽ đảm bảo cho việc hồi hương những người tị nạn Syria hiện đang ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa thỏa thuận được những chi tiết then chốt như quy mô vùng an toàn, cũng như cơ cấu chỉ huy lực lượng tuần tra chung tại đây. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ liên tục bày tỏ lo ngại về sự chậm trễ của Mỹ trong việc thực hiện kế hoạch.

Thỏa thuận giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ cũng vấp phải sự phản đối kịch liệt từ Chính phủ Syria khi chính quyền Damascus cho rằng thỏa thuận này vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Syria, vi phạm luật pháp quốc tế và là hành động leo thang căng thẳng nguy hiểm trong khu vực./.