Năm 2023 có thể là năm nóng nhất trong lịch sử loài người

Liên tiếp các cảnh báo về khí hậu nóng đã được đưa ra trong bối cảnh thế giới có nguy cơ bỏ lỡ mục tiêu giữ cho nhiệt độ trái đất không tăng quá 1,5 độ C vào cuối thế này so với thời kỳ tiền công nghiệp (1850-1900).

Toàn cầu nóng lên. Đồ họa: NASA.

Các báo cáo của Tổ chức Khí tượng thế giới và Cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu của Liên minh châu Âu (EU) công bố hôm qua (6/9) cho thấy, tháng 6, tháng 7 và tháng 8 vừa qua là giai đoạn ấm nhất trong gần 120.000 năm, với nhiệt độ trung bình là 16,8 độ C. Đây là mức chênh lệch nhiệt độ khá lớn so với các kỷ lục trước đó và cao hơn mức trung bình hàng năm là 0,66 độ C. Tháng 8/2023 cũng là tháng 8 nóng nhất trong lịch sử và ấm hơn tất cả các tháng trước đó, ngoại trừ tháng 7/2023.

Theo nhà khoa học Lorenzo Labrador thuộc Tổ chức Khí tượng thế giới, biến đổi khí hậu đang có tác động có thể đo lường được đến chất lượng không khí và do đó là chính con người: “Có một mối liên kết phức tạp trong tập hợp các phản ứng hóa học trong đó các chất ô nhiễm được tạo ra một phần từ khí nhà kính. Cũng có các bằng chứng cho thấy, các giai đoạn biến đổi khí hậu đi đôi với các giai đoạn ô nhiễm không khí gia tăng ở nhiều nơi trên thế giới. Một số xu hướng khí hậu được dự đoán có thể ảnh hưởng tần suất và mức độ nghiêm trọng của các vụ cháy rừng ở nhiều khu vực trên toàn cầu, làm gia tăng lượng ni-tơ ô-xít trong không khí và các tác động liên quan.”

Hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở 1,5 độ C là cam kết trọng tâm của thoả thuận được 196 quốc gia thống nhất tại Paris (Pháp) vào năm 2015.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, thế giới sẽ còn tiếp tục chứng kiến nhiều kỷ lục về khí hậu hơn, cũng như các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn nếu không kiểm soát được khí gây hiệu ứng nhà kính.