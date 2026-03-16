Năm cầu thủ Iran đổi ý rời khỏi Australia

Thứ Hai, 14:55, 16/03/2026
VOV.VN - Sau khi 7 thành viên đội tuyển bóng đá nữ Iran xin ở lại Australia sau khi tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á AFC Cup 2026, đến nay 5 người đã thay đổi quyết định, rời Australia sang Malaysia để đoàn tụ với đội tuyển.

Sáng 16/3, Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke ra thông báo cho biết 2 cầu thủ và 1 thành viên ban huấn luyện của đội tuyển bóng đá nữ Iran, những người trước đó xin ở lại Australia sau khi tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á AFC Cup 2026, đã thay đổi quyết định và rời Australia sang Malaysia để đoàn tụ với đội tuyển.

nam cau thu iran doi y roi khoi australia hinh anh 1
2 cầu thủ và một thành viên đội tuyển bóng đá nữ Iran rời khỏi Australia hôm nay. Nguồn: Tasnim News Agency

Trước đó, 2 cầu thủ khác cũng đã thay đổi quyết định, liên lạc với Đại sứ quán Iran để rời Australia sang Malaysia cùng các thành viên còn lại của đội tuyển.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, 5 trong số 7 thành viên đội tuyển bóng đá nữ Iran từng xin ở lại Australia đã thay đổi quyết định và rời khỏi nước này.

Đội tuyển bóng đá nữ Iran đến thành phố Gold Coast (Australia) tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á AFC Cup 2026, trước khi Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào Iran ngày 28/2/2026. Sau khi các trận đấu kết thúc và trước khi đội tuyển trở về nước, 6 cầu thủ và 1 thành viên đội tuyển đã xin ở lại Australia và được chính quyền nước này hỗ trợ thực hiện nguyện vọng, trong khi các thành viên còn lại rời Australia sang Malaysia để chờ thời điểm trở về Iran. Sau khi 5 người thay đổi quyết định, hiện chỉ còn 2 cầu thủ Iran ở lại Australia.

Việt Nga/VOV-Australia
Tag: Iran Australia Australia Giải bóng đá nữ Châu Á AFC Cup
