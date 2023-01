Năm Chủ tịch ASEAN 2023: Indonesia mong muốn ASEAN là thước đo của sự hợp tác

Sự kiên cường, hợp tác này của ASEAN được nhấn mạnh trong bài phát biểu thường niên hôm nay (11/1) của Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi về chính sách đối ngoại của Indonesia với chủ đề năm 2023 là “Lãnh đạo trong một thế giới có thách thức”.

Theo Ngoại trưởng Marsudi, trong năm Chủ tịch ASEAN 2023, Indonesia quyết tâm đưa ASEAN trở nên quan trọng, phù hợp với người dân khu vực ASEAN và thế giới. Để đạt mục tiêu này, ASEAN cần chuẩn bị cho Tầm nhìn đến năm 2045 và vai trò trung tâm của ASEAN cần được củng cố nhằm duy trì hòa bình, ổn định ở Đông Nam Á và Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi (Nguồn: Phủ Tổng thống Indonesia)

Về chủ đề “Tâm điểm tăng trưởng”, Indonesia quyết tâm biến Đông Nam Á thành trung tâm tăng trưởng kinh tế khu vực, bởi lịch sử ASEAN luôn liên quan tới kinh tế. Trước nguy cơ suy thoái toàn cầu, nền kinh tế Đông Nam Á được dự báo vẫn là “điểm sáng”, có khả năng tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng trung bình toàn cầu. Ngoại trưởng Marsudi cho rằng “chìa khóa” để ASEAN trở thành tâm điểm tăng trưởng chính là sự ổn định, hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, ưu tiên hợp tác bao trùm của khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Do vậy, việc thực hiện Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (AOIP) sẽ là một ưu tiên của Chủ tịch ASEAN 2023. Indonesia cũng sẽ thúc đẩy hợp tác trong một số lĩnh vực như an ninh lương thực, an ninh năng lượng, y tế, ổn định tài chính.

Về vấn đề Myanmar, Ngoại trưởng Indonesia khẳng định, Indonesia sẽ nỗ lực hết sức để giúp Myanmar thoát khỏi khủng hoảng chính trị. Indonesia sẽ thực hiện các biện pháp đối với vấn đề Myanmar cũng như can dự với tất cả các bên liên quan dựa trên “Đồng thuận 5 điểm” và các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương ASEAN.

Ngoại trưởng Indonesia thông báo, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 và 44 sẽ được tổ chức vào tháng 5 và tháng 9 tới.

Trong bài phát biểu hôm nay, Ngoại trưởng Retno Marsudi cũng đã công bố trọng tâm chính sách đối ngoại năm 2023 của Indonesia, trong đó tập trung thúc đẩy ngoại giao chủ quyền, đàm phán phân định biên giới; tăng cường bảo hộ công dân, gồm tăng vai trò của ASEAN trong việc bảo vệ lao động nhập cư người Indonesia; mở rộng hợp tác, đàm phán các hiệp định kinh tế với các đối tác nhằm đẩy nhanh quá trình hồi phục kinh tế và phát triển nền kinh tế xanh; tích cực thực hiện ngoại giao hòa bình và nhân đạo…Ngoại trưởng Indonesia bày tỏ mong muốn các nước ủng hộ quyết định của Indonesia ứng cử làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2029 – 2030./.