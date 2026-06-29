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Năm nước Trung-Đông Âu nhóm họp thống nhất lập trường trước thềm thượng đỉnh NATO

Thứ Hai, 12:06, 29/06/2026
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VOV.VN - Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki vừa có cuộc gặp không chính thức với tổng thống các nước Litva, Latvia, Estonia và Rumani tại Jurata, Ba Lan, trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.

Đây là cuộc gặp không chính thức giữa các nhà lãnh đạo của các nước Ba Lan, Litva, Latvia, Estonia và Rumani diễn ra tại Jurata, trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.

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Ảnh minh họa: euronews.

Chia sẻ về hoạt động này, văn phòng Tổng thống Ba Lan cho biết các lập trường chung trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara đã được lãnh đạo các nước thảo luận. Trong các cuộc đàm phán, các ưu tiên đã được đặt ra cho hợp tác trong khu vực và an ninh chung của biển Baltic và Biển Đen, đồng thời các vấn đề then chốt trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương cũng được thảo luận.

Tại cuộc gặp, các nhà lãnh đạo đã tập trung vào việc tăng cường an ninh sườn phía Đông của NATO, trao đổi về việc phát triển năng lực phòng thủ của châu Âu và các hoạt động trong khuôn khổ chung giữa các nước như Sáng kiến ​​Ba Biển.

Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo đã nêu ra các vấn đề liên quan đến phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông vận tải trong khu vực, đồng thời thảo luận về tương lai của Liên minh châu Âu và những thách thức chính mà khối này đang phải đối mặt.

Trong diễn biến đáng chú ý khác, tại cuộc họp, vấn đề quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine đã được nêu ra. Tổng thống Litva cũng tuyên bố sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa hai quốc gia này, với điều kiện cả hai bên đều thể hiện thiện chí.

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Hải Đăng/VOV-Praha
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