Nắng nóng cực đoan bao trùm châu Âu và Mỹ

Tại Pháp, nhiệt độ tại nhiều địa phương được dự báo vượt 40 độ C, khiến hàng trăm trường học phải đóng cửa hoặc rút ngắn thời gian học. Từ trưa ngày 23/6, 54 tỉnh, thành phố với khoảng 38,8 triệu dân được đặt trong tình trạng báo động đỏ do nắng nóng gay gắt, trong khi 35 địa phương khác tiếp tục duy trì mức cảnh báo cam.

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, Thủ tướng Sébastien Lecornu sẽ chủ trì cuộc họp liên Bộ khẩn cấp để đánh giá tình hình và triển khai các biện pháp ứng phó. Bộ trưởng Y tế Stéphanie Rist cho biết số cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ y tế đã tăng gần 60% kể từ cuối tuần qua, phản ánh áp lực ngày càng lớn đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Các chuyên gia khí hậu nhận định những hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng kéo dài đang xuất hiện thường xuyên hơn tại châu Âu dưới tác động của biến đổi khí hậu. Ảnh: Reuters

Nắng nóng cũng ảnh hưởng đáng kể đến hệ thống giao thông. Nhiều tuyến đường sắt tại Pháp và một số nước láng giềng phải giảm tốc độ khai thác do nhiệt độ cao có thể làm biến dạng đường ray, trong khi một số chuyến tàu bị hủy hoặc điều chỉnh lịch trình. Các nhà khai thác giao thông cho biết đây là biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và hạ tầng vận tải.

Nhằm giảm thiểu các nguy cơ đối với sức khỏe, một số địa phương tại Pháp đã áp dụng biện pháp mạnh tay: hạn chế tiêu thụ đồ uống có cồn tại nơi công cộng. Đáng chú ý, nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và lễ hội mùa hè ngoài trời đã bị hoãn hoặc hủy bỏ để tránh những rủi ro đáng tiếc. Không chỉ Pháp, các nước như Tây Ban Nha, Italy, Đức, Bỉ và Anh cũng đang phải đối mặt với nền nhiệt cao bất thường. Nhiều thành phố ghi nhận nhiệt độ vượt ngưỡng 40°C, trong khi các cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện thêm các đợt nắng nóng kéo dài trong những tuần tới.

Giới chức châu Âu tiếp tục kêu gọi người dân tăng cường các biện pháp bảo vệ sức khỏe, bổ sung đầy đủ nước, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian dài và đặc biệt quan tâm tới trẻ em, người cao tuổi cùng các nhóm dễ bị tổn thương trong đợt nắng nóng hiện nay.

Bên kia Đại Tây Dương, thành phố New York của Mỹ cũng đang triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm bảo vệ hơn 1,4 triệu lao động thường xuyên làm việc ngoài trời. Thị trưởng New York Zohran Mamdani cảnh báo nhóm lao động này đang đối mặt với nhiều rủi ro về sức khỏe.

Ông Zohran Mamdani nhấn mạnh: “Hơn 1,4 triệu người dân New York, tương đương khoảng một phần ba lực lượng lao động của thành phố, làm việc ngoài trời trong thời gian dài. Nếu không được nghỉ giải lao có lương hoặc không dễ dàng tiếp cận nhà vệ sinh, họ có nguy cơ cao bị kiệt sức do nóng, say nắng, mất nước và mắc các bệnh nghiêm trọng như suy gan hoặc bệnh thận”.

Các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân trực tiếp của đợt nắng nóng hiện nay là hiện tượng khí tượng được gọi là "khối Omega", kéo không khí nóng từ sa mạc Sahara lên châu Âu và duy trì trạng thái thời tiết ổn định trong thời gian dài.

Bà Claire Barnes, nhà nghiên cứu khí hậu châu Âu, nhận định: “Biến đổi khí hậu do con người gây ra đang khiến các đợt nắng nóng trở nên khắc nghiệt hơn. Nhiệt độ trong các đợt sóng nhiệt hiện nay ở châu Âu cao hơn từ 2 đến 4 độ C so với trước đây”.

Giới khoa học cảnh báo các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng kéo dài sẽ xuất hiện thường xuyên hơn trong tương lai nếu nhiệt độ toàn cầu tiếp tục gia tăng do phát thải khí nhà kính, đặt ra thách thức ngày càng lớn đối với hệ thống y tế, giáo dục, giao thông và cơ sở hạ tầng tại nhiều quốc gia.