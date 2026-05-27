Nắng nóng cực đoan làm gia tăng cháy rừng tại miền Bắc Ấn Độ

Theo giới chức địa phương, đám cháy xuất phát từ các khu rừng quanh thị trấn du lịch Kasauli và nhanh chóng lan sang nhiều khu vực lân cận do thời tiết khô nóng, gió mạnh cùng thảm thực vật khô dễ bắt lửa. Khói dày đặc bao trùm nhiều khu vực đồi núi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sinh hoạt của người dân địa phương.

Hiện trường vụ cháy. Nguồn: PTI

Lực lượng cứu hỏa, kiểm lâm, quân đội và chính quyền địa phương đã được huy động để khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, địa hình đồi núi hiểm trở khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Không quân Ấn Độ đã triển khai trực thăng chữa cháy từ trên không nhằm ngăn đám cháy lan rộng sau khi các biện pháp chữa cháy mặt đất không đạt hiệu quả.

Đến nay chưa ghi nhận thiệt hại lớn về người, song chính quyền bang Himachal Pradesh cảnh báo nguy cơ cháy rừng vẫn ở mức cao khi nhiệt độ tại nhiều khu vực tiếp tục tăng mạnh trong những ngày gần đây. Chính quyền bang cũng đặt toàn bộ khu vực rừng núi trong tình trạng cảnh giác cao, đồng thời kêu gọi người dân không đốt lửa hoặc vứt tàn thuốc trong rừng để tránh làm bùng phát thêm các đám cháy mới.

Trong hơn 10 ngày qua, miền Bắc Ấn Độ đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ tại nhiều nơi tiến sát ngưỡng 50 độ C. Riêng tại bang Himachal Pradesh, nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm từ 4 đến 6 độ C, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng. Các chuyên gia cảnh báo biến đổi khí hậu, nắng nóng cực đoan và khô hạn kéo dài đang khiến các vụ cháy rừng tại khu vực Himalaya xảy ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn.