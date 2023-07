Nắng nóng khắc nghiệt kéo dài ở Mỹ

Một đợt nắng nóng kéo dài tiếp tục đeo bám nhiều khu vực ở miền Nam nước Mỹ, ước tính khoảng 62 triệu người Mỹ ở trung tâm bang Arizona, phần lớn bang Texas, Deep South và Florida sẽ tiếp tục phải hứng chịu thời tiết nắng nóng kéo dài. Dịch vụ thời tiết quốc gia cảnh báo nhiệt độ cao dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 4/7.

Thời tiết nắng nóng khắc nghiệt tiếp tục kéo dài ở Mỹ. Ảnh: Reuters

Nhiệt độ ở Houston, thành phố lớn nhất ở Texas, đã lên tới hơn 38 độ C trong tuần qua – cao hơn nhiều so với mức nhiệt độ trung bình là 34 độ C vào thời điểm này trong năm.

Ngày 30/6, Cơ quan Khí tượng quốc gia cũng đưa ra cảnh báo, một nửa dân số Mỹ cần cẩn trọng khi ra ngoài trời do đợt nắng nóng kéo dài và chất lượng không khí kém vì khói từ các đám cháy rừng tại Canada. Cảnh báo cũng được đưa ra với người dân ở các khu vực miền Bắc, vùng Trung Tây và Đông nước Mỹ.

Theo cảnh báo mọi người, đặc biệt là trẻ em, người cao tuổi và người có vấn đề về hô hấp, nên cân nhắc hạn chế các hoạt động ngoài trời ở các khu vực này.