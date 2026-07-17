Nắng nóng khắc nghiệt ở Nhật Bản khiến ít nhất 12 người tử vong

Hôm qua (16/7), thời tiết nắng nóng với nền nhiệt độ tăng cao ở mức nguy hiểm trên khắp Nhật Bản, trong đó thành phố Kuwana, tỉnh Mie ghi nhận nhiệt độ lên tới 38,6 độ C, thành phố Hamamatsu, tỉnh Shizuoka 38,3 độ C...

Nắng gắt tại Nhật Bản.

Trong hôm nay (17/7), nắng nóng gay gắt tiếp tục được dự báo sẽ tiếp diễn và trải dài từ vùng Tohoku đến Kyushu. Nhiệt độ ban ngày cao nhất dự kiến ​​sẽ đạt 37 độ C ở Kyoto, 36 độ C ở Nara, Osaka, Otsu và Gifu, và 35 độ C ở Kitami (Hokkaido), Nagoya và Kochi, cùng nhiều nơi khác. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã phải ban hành “cảnh báo say nắng” cho 18 tỉnh thành trên toàn quốc do nguy cơ say nắng ở mức “cực cao”, khuyến cáo người dân thực hiện triệt để các biện pháp phòng ngừa say nắng, như sử dụng điều hòa không khí hợp lý, bổ sung nước và chất điện giải thường xuyên, hạn chế đi ra ngoài khi nền nhiệt độ tăng cao…

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản Ishihara Hirotaka cũng nhấn mạnh: “Bộ Môi trường đã cho vận hành cơ chế cảnh báo nắng nóng nguy hiểm đến hết ngày 21/10. Chúng tôi kêu gọi người dân áp dụng triệt để các biện pháp chống sốc nhiệt như sử dụng điều hòa, thường xuyên bổ sung muối và nước cho cơ thể, quan tâm đến người già và trẻ nhỏ. Đặc biệt, trong trường hợp xảy ra nắng nóng cực đoan đe dọa sinh mạng, sẽ có những báo động cần thiết từ hôm trước. Sau khi cảnh báo này được ban bố, các hoạt động ngoài trời cần phải tạm dừng”.

Tại tỉnh Shiga, để ứng phó với tình trạng nóng gay gắt, nhiều trường học cũng đã bắt đầu cho phép học sinh mặc quần soóc như đồng phục trong mùa Hè này. Theo dữ liệu sơ bộ từ Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, tính từ tháng 5 đến ngày 12/7 vừa qua, trên toàn Nhật Bản có ít nhất 12 trường hợp tử vong do say nắng, hơn 13.000 người phải nhập viện điều trị. Trường hợp tử vong mới nhất do say nắng được xác nhận xảy ra vào chiều ngày 15/7 vừa qua, khi một bé trai 11 tháng tuổi được phát hiện bất tỉnh trong một chiếc xe ô tô ở bãi đậu xe tại thành phố Kumamoto và sau đó được xác nhận tử vong. Các cơ quan chức năng địa phương nghi ngờ nguyên nhân tử vong có thể do say nắng.

Trái ngược với thời tiết nắng nóng nêu trên, do ảnh hưởng của không khí ẩm thấp, mây mưa đang hình thành cục bộ ở khu vực Kanto - Koshin vào thời điểm này. Trong vòng một giờ tính đến trước 6h20 sáng nay (theo giờ địa phương), thành phố Katsuura, tỉnh Chiba đã ghi nhận lượng mưa lớn lên tới 37 mm. Nhiều khu vực như Tohoku, Tokai được dự báo sẽ xảy ra mưa lớn cục bộ.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã phải ban hành cảnh báo “Mưa lớn cấp độ 4” trên thang cảnh báo 5 cấp của Nhật Bản tại thành phố Fukaya, tỉnh Saitama. Người dân ở một số khu vực khác cũng được khuyến cáo cảnh giác trước nguy cơ xảy ra lũ lụt ở các vùng trũng thấp và mực nước sông dâng cao, đề phòng với khả năng đường sá ngập lụt và sạt lở đất, cũng như sét đánh, gió mạnh và mưa đá.

Lý giải nguyên nhân nắng nóng chết người ở châu Âu và biện pháp ứng phó VOV.VN - Đợt nắng nóng ở châu Âu năm nay (2026) là kiểu thời tiết mùa hè bất thường, với những nguyên nhân được tích tụ từ nhiều năm. Nắng nóng được đánh giá là có mức độ sát thương cao hơn cả nhiều loại hình thời tiết cực đoan khác.