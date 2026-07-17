English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nắng nóng khắc nghiệt ở Nhật Bản khiến ít nhất 12 người tử vong

Thứ Sáu, 11:28, 17/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhật Bản đang trải qua một đợt thời tiết cực đoan trái chiều nguy hiểm khi nắng nóng diễn ra ở hầu khắp các khu vực, từ Hokkaido đến Kyushu, trong khi một số địa phương ở khu vực Kanto-Koshin lại chuẩn bị đón nhận những trận mưa lớn ở mức cảnh báo. 

Hôm qua (16/7), thời tiết nắng nóng với nền nhiệt độ tăng cao ở mức nguy hiểm trên khắp Nhật Bản, trong đó thành phố Kuwana, tỉnh Mie ghi nhận nhiệt độ lên tới 38,6 độ C, thành phố Hamamatsu, tỉnh Shizuoka 38,3 độ C...

nang nong khac nghiet o nhat ban khien it nhat 12 nguoi tu vong hinh anh 1
Nắng gắt tại Nhật Bản.

Trong hôm nay (17/7), nắng nóng gay gắt tiếp tục được dự báo sẽ tiếp diễn và trải dài từ vùng Tohoku đến Kyushu. Nhiệt độ ban ngày cao nhất dự kiến ​​sẽ đạt 37 độ C ở Kyoto, 36 độ C ở Nara, Osaka, Otsu và Gifu, và 35 độ C ở Kitami (Hokkaido), Nagoya và Kochi, cùng nhiều nơi khác. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã phải ban hành “cảnh báo say nắng” cho 18 tỉnh thành trên toàn quốc do nguy cơ say nắng ở mức “cực cao”, khuyến cáo người dân thực hiện triệt để các biện pháp phòng ngừa say nắng, như sử dụng điều hòa không khí hợp lý, bổ sung nước và chất điện giải thường xuyên, hạn chế đi ra ngoài khi nền nhiệt độ tăng cao…

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản Ishihara Hirotaka cũng nhấn mạnh: “Bộ Môi trường đã cho vận hành cơ chế cảnh báo nắng nóng nguy hiểm đến hết ngày 21/10. Chúng tôi kêu gọi người dân áp dụng triệt để các biện pháp chống sốc nhiệt như sử dụng điều hòa, thường xuyên bổ sung muối và nước cho cơ thể, quan tâm đến người già và trẻ nhỏ. Đặc biệt, trong trường hợp xảy ra nắng nóng cực đoan đe dọa sinh mạng, sẽ có những báo động cần thiết từ hôm trước. Sau khi cảnh báo này được ban bố, các hoạt động ngoài trời cần phải tạm dừng”.

Tại tỉnh Shiga, để ứng phó với tình trạng nóng gay gắt, nhiều trường học cũng đã bắt đầu cho phép học sinh mặc quần soóc như đồng phục trong mùa Hè này. Theo dữ liệu sơ bộ từ Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, tính từ tháng 5 đến ngày 12/7 vừa qua, trên toàn Nhật Bản có ít nhất 12 trường hợp tử vong do say nắng, hơn 13.000 người phải nhập viện điều trị. Trường hợp tử vong mới nhất do say nắng được xác nhận xảy ra vào chiều ngày 15/7 vừa qua, khi một bé trai 11 tháng tuổi được phát hiện bất tỉnh trong một chiếc xe ô tô ở bãi đậu xe tại thành phố Kumamoto và sau đó được xác nhận tử vong. Các cơ quan chức năng địa phương nghi ngờ nguyên nhân tử vong có thể do say nắng.

Trái ngược với thời tiết nắng nóng nêu trên, do ảnh hưởng của không khí ẩm thấp, mây mưa đang hình thành cục bộ ở khu vực Kanto - Koshin vào thời điểm này. Trong vòng một giờ tính đến trước 6h20 sáng nay (theo giờ địa phương), thành phố Katsuura, tỉnh Chiba đã ghi nhận lượng mưa lớn lên tới 37 mm. Nhiều khu vực như Tohoku, Tokai được dự báo sẽ xảy ra mưa lớn cục bộ.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã phải ban hành cảnh báo “Mưa lớn cấp độ 4” trên thang cảnh báo 5 cấp của Nhật Bản tại thành phố Fukaya, tỉnh Saitama. Người dân ở một số khu vực khác cũng được khuyến cáo cảnh giác trước nguy cơ xảy ra lũ lụt ở các vùng trũng thấp và mực nước sông dâng cao, đề phòng với khả năng đường sá ngập lụt và sạt lở đất, cũng như sét đánh, gió mạnh và mưa đá.

han han El Nino -philstar.jpg

Australia cảnh báo El Nino có thể mạnh chưa từng có

VOV.VN - Sau khi chính thức xác nhận hiện tượng khí hậu cực đoan El Nino đã xuất hiện, các nhà dự báo thời tiết tại Australia lo ngại đợt El Nino lần này có thể mạnh chưa từng có và khiến cho nhiệt độ tăng cao ở nhiều nơi trên thế giới.

Ngọc Huân, Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thảm kịch 49 người chết vì khát và sốc nhiệt do xe hỏng giữa sa mạc Sahara
Thảm kịch 49 người chết vì khát và sốc nhiệt do xe hỏng giữa sa mạc Sahara

VOV.VN - Xe tải hỏng ở Niger khiến hành khách mắc kẹt tại sa mạc Sahara và 49 người trong số họ đã thiệt mạng do khát nước và sốc nhiệt, giới chức địa phương thông báo hôm 5/6.

Thảm kịch 49 người chết vì khát và sốc nhiệt do xe hỏng giữa sa mạc Sahara

Thảm kịch 49 người chết vì khát và sốc nhiệt do xe hỏng giữa sa mạc Sahara

VOV.VN - Xe tải hỏng ở Niger khiến hành khách mắc kẹt tại sa mạc Sahara và 49 người trong số họ đã thiệt mạng do khát nước và sốc nhiệt, giới chức địa phương thông báo hôm 5/6.

Nắng nóng kỷ lục tại Châu Âu: Dự báo có thể vượt mốc 50°C
Nắng nóng kỷ lục tại Châu Âu: Dự báo có thể vượt mốc 50°C

VOV.VN - Theo các nghiên cứu mới nhất, một đợt nắng nóng gay gắt đang đe dọa khu vực Nam Âu với mức nhiệt dự báo có thể chạm ngưỡng lịch sử 50°C.

Nắng nóng kỷ lục tại Châu Âu: Dự báo có thể vượt mốc 50°C

Nắng nóng kỷ lục tại Châu Âu: Dự báo có thể vượt mốc 50°C

VOV.VN - Theo các nghiên cứu mới nhất, một đợt nắng nóng gay gắt đang đe dọa khu vực Nam Âu với mức nhiệt dự báo có thể chạm ngưỡng lịch sử 50°C.

Nắng nóng đỉnh điểm tại Pháp: Cháy rừng dữ dội, 37 tỉnh báo động đỏ
Nắng nóng đỉnh điểm tại Pháp: Cháy rừng dữ dội, 37 tỉnh báo động đỏ

VOV.VN - Ngày 13/7, nắng nóng đỉnh điểm chạm ngưỡng hơn 42°C kết hợp gió lớn đang châm ngòi cho hàng loạt vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Pháp. Tình trạng thời tiết cực đoan đã buộc cơ quan khí tượng kích hoạt báo động đỏ tại 37 tỉnh thành, ảnh hưởng trực tiếp đến 26 triệu người.

Nắng nóng đỉnh điểm tại Pháp: Cháy rừng dữ dội, 37 tỉnh báo động đỏ

Nắng nóng đỉnh điểm tại Pháp: Cháy rừng dữ dội, 37 tỉnh báo động đỏ

VOV.VN - Ngày 13/7, nắng nóng đỉnh điểm chạm ngưỡng hơn 42°C kết hợp gió lớn đang châm ngòi cho hàng loạt vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Pháp. Tình trạng thời tiết cực đoan đã buộc cơ quan khí tượng kích hoạt báo động đỏ tại 37 tỉnh thành, ảnh hưởng trực tiếp đến 26 triệu người.

Nắng nóng cực đoan bắt đầu gây hại tại Nhật Bản
Nắng nóng cực đoan bắt đầu gây hại tại Nhật Bản

VOV.VN - Bên cạnh mưa bão, lũ lụt, nắng nóng gay gắt trên diện rộng đã mang lại những thiệt hại trực tiếp và gián tiếp về sức khỏe cũng như sinh mạng cho người dân Nhật Bản.

Nắng nóng cực đoan bắt đầu gây hại tại Nhật Bản

Nắng nóng cực đoan bắt đầu gây hại tại Nhật Bản

VOV.VN - Bên cạnh mưa bão, lũ lụt, nắng nóng gay gắt trên diện rộng đã mang lại những thiệt hại trực tiếp và gián tiếp về sức khỏe cũng như sinh mạng cho người dân Nhật Bản.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ