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Nắng nóng lịch sử tại châu Âu làm hàng nghìn người chết, hệ thống y tế quá tải

Thứ Ba, 06:29, 30/06/2026
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VOV.VN - Nắng nóng kỷ lục kéo dài hơn một tuần qua tại châu Âu đang gây ra những hệ lụy ngày càng nghiêm trọng. Không chỉ gây ra hàng nghìn ca tử vong, làm bùng phát cháy rừng và quá tải hệ thống y tế, thời tiết cực đoan còn đang tác động đến đời sống thường nhật và cả hệ sinh thái ở nhiều quốc gia.

Tại Italy, 22 thành phố tiếp tục được đặt trong tình trạng cảnh báo đỏ vì nắng nóng. Nhiệt độ nhiều nơi ở khu vực Balkan vượt ngưỡng 40 độ C. Croatia, Serbia, Albania và nhiều nước lân cận đồng thời phải đối phó với nguy cơ cháy rừng, trong đó hàng chục lính cứu hỏa cùng máy bay chữa cháy đã được huy động để khống chế các đám cháy trên đảo Vis của Croatia.

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Một người đàn ông đang giải nhiệt tại đài phun nước ở Turin, Italy. Ảnh: EPA

Tại Pháp, cơ quan y tế công cộng cho biết đợt nắng nóng đã khiến khoảng 1.000 người tử vong nhiều hơn mức bình thường, phần lớn là người cao tuổi. Một số nhà tang lễ tại Paris được cho là đã rơi vào tình trạng quá tải.

Không chỉ các cơ quan chức năng, người dân ở nhiều nước cũng đang chật vật tìm cách thích nghi với nền nhiệt cao bất thường. Tại Budapest, Hungary nơi nhiệt độ lên tới 38 độ C, người dân phải tập trung quanh các vòi phun sương và điểm cấp nước công cộng để tránh nóng. Nhiều người lo ngại tình trạng này sẽ còn kéo dài.

“Tình hình này chỉ ngày càng tồi tệ hơn chứ không khá hơn. Thật không may. Con người đang phá hủy Trái đất”, một người dân ở Hungary cho biết.

Các chuyên gia y tế cũng cảnh báo nhóm người già và trẻ nhỏ đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Bác sĩ Silvija Totar, phòng cấp cứu Zagreb, Croatia cho biết: "Nhiệt độ này rất khó chịu, đặc biệt là đối với người già và trẻ sơ sinh. Họ đang gặp khó khăn nhất lúc này".

Không chỉ châu Âu, nước Mỹ cũng đang chuẩn bị bước vào một đợt nắng nóng nguy hiểm mới ngay trước kỳ nghỉ Quốc khánh 4/7. Cơ quan Dự báo thời tiết quốc gia Mỹ cảnh báo nền nhiệt tại phần lớn khu vực miền Trung và miền Đông sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, trong khi chỉ số nhiệt thực tế còn tăng mạnh do độ ẩm lớn. Theo cơ quan này, tình trạng nắng nóng kéo dài cả ban ngày lẫn ban đêm sẽ làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt và các bệnh liên quan đến nắng nóng, đặc biệt đối với người cao tuổi, trẻ nhỏ và những người không có điều kiện làm mát đầy đủ.

Không chỉ con người, động vật cũng đang chịu tác động rõ rệt của thời tiết cực đoan. Tại Montenegro, các tổ chức bảo vệ động vật đã lên tiếng kêu gọi chính quyền khẩn trương giải cứu những con ngựa bị bỏ rơi trong điều kiện thiếu nước uống, thức ăn và nơi trú ẩn giữa nắng nóng gay gắt.

Theo các nhà khoa học, đợt nắng nóng bắt đầu từ ngày 20/6 gần như không thể xảy ra nếu không có tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra. Nhiệt độ ban đêm cao bất thường hiện có khả năng xuất hiện cao gấp khoảng 100 lần so với hai thập kỷ trước. Các chuyên gia cũng cảnh báo, dù một số khu vực Tây Âu có thể hạ nhiệt tạm thời trong vài ngày tới, nắng nóng nhiều khả năng sẽ gia tăng trở lại ngay từ đầu tháng 7, tiếp tục đặt châu Âu cũng như nhiều khu vực khác trên thế giới trước những thách thức ngày càng lớn do biến đổi khí hậu.

Hồng Nhung/VOV1
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