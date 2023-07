Nắng nóng nguy hiểm đến tính mạng và mưa lũ xối xả ở Nhật Bản

Sáng nay (17/7), chính phủ Nhật Bản đã phải ban hành cảnh báo say nắng cho 32 trong số 47 tỉnh thành, chủ yếu ở phía Đông và Tây Nam nước này bao gồm cả thủ đô Tokyo và thành phố Osaka. Đài truyền hình quốc gia NHK đưa ra cảnh báo rằng, nắng nóng đang ở mức nguy hiểm đến tính mạng, khi nhiệt độ tăng vọt lên gần 40 độ C ở một số nơi. Đồng thời đưa ra khuyến cáo mọi người hãy uống đủ nước, sử dụng máy điều hòa không khí một cách thích hợp và hạn chế ra ngoài.

Một chiếc ô tô ngập nước do mưa lớn tại tỉnh Akita. Ảnh: Kyodo

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, hôm qua (16/7) một số nơi đã trải qua nhiệt độ cao nhất trong hơn 4 thập kỷ. Thành phố Kiryu ở tỉnh Gunma có nhiệt độ lên tới 39,7 độ C trong khi thành phố Hachioji ở phía Tây Tokyo đạt 38,9 độ C. Nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận của Nhật Bản là 41,1 độ C, lần đầu tiên ở tỉnh Saitama năm 2018 và sau đó ở tỉnh Shizuoka năm 2020.

Trong khi đó, những trận mưa xối xả tiếp tục đổ xuống miền Bắc Nhật Bản, gây ra lũ lụt và ít nhất một vụ lở đất được ghi nhận. Một người đàn ông được tìm thấy thiệt mang trong một chiếc ô tô ngập nước trên cánh đồng ở tỉnh Akita, một tuần sau khi có tới 7 người thiệt mạng trong điều kiện thời tiết tương tự ở phía Tây Nam nước này. Kể từ cuối tuần trước, một đợt mưa lớn kỷ lục đã trút xuống một số vùng của Nhật Bản, khiến các con sông tràn bờ và gây ra hiện tượng lở đất.

Nhật Bản đang trải qua mùa mưa hàng năm, các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu đang làm tăng nguy cơ mưa lớn ở Nhật Bản và các nơi khác vì khối không khí ấm hơn có thể chứa nhiều hơi nước hơn.