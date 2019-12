Nắng nóng và cháy rừng tiếp tục đe dọa bang New South Wales, Australia

Người dân Australia đang chuẩn bị đón kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới đầy lo lắng khi tình hình cháy rừng vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp và khó kiểm soát. Trong khi đó, Australia cũng đang trải qua những ngày đầu mùa Hè với mức nhiệt độ trung bình cao nhất trong lịch sử.

Cháy rừng tại Australia. Ảnh: ABC.

Trong một tuyên bố vào ngày hôm nay (18/12), bà Gladys Berejiklian, Thủ hiến bang New South Wales cho biết hơn 1.600 lính cứu hỏa đang chiến đấu với 100 đám cháy trên toàn bang trong đó hơn 50 đám cháy chưa được khống chế.

“Trong vài ngày tới tình hình cháy rừng sẽ rất khó dự báo. Chúng ta hiện có nhiều đám cháy rừng trên toàn bang, trong đó vào các ngày 19 và 21/12 sắp tới tại các khu vực Central Coast, Tây và Tây Nam Sydney và bờ biển phía Nam nhiệt độ cao và gió lớn sẽ khiến tình hình cháy rừng trở nên tồi tệ hơn”.

Thủ hiến bang New South Wales cũng khuyến cáo trong kỳ nghỉ Giáng sinh sắp tới người dân cần đề cao cảnh giác, thường xuyên cập nhật tình hình hỏa hoạn và chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ tài sản.

Nhiệt độ cao, độ ẩm thấp, gió lớn và các đám cháy xuất hiện trên diện tích rất rộng đang khiến công tác chữa cháy rừng tại New South Wales cũng như tại các bang khác của Australia gặp rất nhiều khó khăn. Lệnh cấm lửa vẫn đang được áp dụng trên toàn bang New South Wales và nhiệt độ ban ngày trong 4 ngày tới tại bang này được dự báo là cao hơn mức nhiệt trung bình cùng kỳ hàng năm 14 độ C.

Theo thông tin từ Cơ quan khí tượng, trong ngày hôm qua (17/12) Australia đã trải qua một ngày với thời tiết nóng nhất lịch sử khi nhiệt độ trung bình đo được là 40,9 độ C, phá vỡ kỷ lục được ghi nhận vào ngày 7/1/2013 với mức nhiệt 40,3 độ C. Tuy nhiên, kỷ lục này có thể sẽ sớm bị phá vỡ khi nhiệt độ tại một số khu vực của bang Victoria dự kiến sẽ lên đến 47 độ C vào thứ 6 tới./.