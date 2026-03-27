NATO khẳng định tiếp tục cung cấp các trang bị quân sự thiết yếu cho Ukraine

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 26/3, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh, các hoạt động cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine vẫn được tiến hành liên tục. Ông khẳng định, những trang bị quan trọng nhất vẫn đang được chuyển tới Ukraine, bác bỏ ý kiến cho rằng xung đột tại Trung Đông đã làm lu mờ vấn đề Ukraine và ảnh hưởng tới dòng viện trợ quân sự dành cho Ukraine.

Ông Mark Rutte cho biết thêm, trong những tháng gần đây, chương trình mua sắm vũ khí từ Hoa Kỳ để hỗ trợ Ukraine, chiếm tới 95% số tên lửa dành cho hệ thống phòng không Patriot và các trang bị khác phục vụ năng lực phòng không. Theo ông Mark Rutte, đây là minh chứng cho cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine của NATO trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực và quốc tế diễn biến phức tạp.