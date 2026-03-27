NATO khẳng định tiếp tục cung cấp các trang bị quân sự thiết yếu cho Ukraine

Thứ Sáu, 07:45, 27/03/2026
VOV.VN - Ngày 26/3, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết, liên minh này vẫn duy trì việc chuyển giao những trang bị quân sự quan trọng nhất cho Ukraine, bất chấp sự chú ý quốc tế đang dồn nhiều vào tình hình Trung Đông.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 26/3, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh, các hoạt động cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine vẫn được tiến hành liên tục. Ông khẳng định, những trang bị quan trọng nhất vẫn đang được chuyển tới Ukraine, bác bỏ ý kiến cho rằng xung đột tại Trung Đông đã làm lu mờ vấn đề Ukraine và ảnh hưởng tới dòng viện trợ quân sự dành cho Ukraine.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte. (Ảnh: Reuters)

Ông Mark Rutte cho biết thêm, trong những tháng gần đây, chương trình mua sắm vũ khí từ Hoa Kỳ để hỗ trợ Ukraine, chiếm tới 95% số tên lửa dành cho hệ thống phòng không Patriot và các trang bị khác phục vụ năng lực phòng không. Theo ông Mark Rutte, đây là minh chứng cho cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine của NATO trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực và quốc tế diễn biến phức tạp.

Thu Hà/VOV-Moscow
Tin liên quan

Ngoại trưởng Mỹ: Nga ưu tiên chiến sự Ukraine hơn tăng cường hỗ trợ Iran
Ngoại trưởng Mỹ: Nga ưu tiên chiến sự Ukraine hơn tăng cường hỗ trợ Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 26/3 nhận định Nga hiện chủ yếu tập trung vào cuộc chiến tại Ukraine hơn là tăng cường hỗ trợ Iran, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang. 

Ngoại trưởng Mỹ: Nga ưu tiên chiến sự Ukraine hơn tăng cường hỗ trợ Iran

Ngoại trưởng Mỹ: Nga ưu tiên chiến sự Ukraine hơn tăng cường hỗ trợ Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 26/3 nhận định Nga hiện chủ yếu tập trung vào cuộc chiến tại Ukraine hơn là tăng cường hỗ trợ Iran, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang. 

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 27/3
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 27/3

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 27/3/2026.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 27/3

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 27/3

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 27/3/2026.

G7 họp tại Pháp giữa bất ổn chiến lược, tập trung hai hồ sơ nóng Iran và Ukraine
G7 họp tại Pháp giữa bất ổn chiến lược, tập trung hai hồ sơ nóng Iran và Ukraine

VOV.VN - Trong hai ngày từ ngày 26 - 27/3, Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm bảy nước công nghiệp phát triển (G7) sẽ diễn ra tại Pháp trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu gia tăng biến động. Đáng chú ý, hai điểm nóng Ukraine và Iran được dự báo sẽ chi phối phần lớn chương trình nghị sự.

G7 họp tại Pháp giữa bất ổn chiến lược, tập trung hai hồ sơ nóng Iran và Ukraine

G7 họp tại Pháp giữa bất ổn chiến lược, tập trung hai hồ sơ nóng Iran và Ukraine

VOV.VN - Trong hai ngày từ ngày 26 - 27/3, Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm bảy nước công nghiệp phát triển (G7) sẽ diễn ra tại Pháp trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu gia tăng biến động. Đáng chú ý, hai điểm nóng Ukraine và Iran được dự báo sẽ chi phối phần lớn chương trình nghị sự.

