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NATO tăng cường giám sát Biển Đen sau loạt vụ tấn công tàu

Thứ Tư, 07:32, 21/10/2026
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VOV.VN - Ngày 20/10, Liên minh quân sự Bắc đại Tây Dương (NATO) thông báo sẽ triển khai thêm máy bay tuần tra trên biển, hệ thống radar và máy bay không người lái đến Biển Đen sau một loạt các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền, làm gia tăng lo ngại về an ninh gần sườn phía Đông của liên minh.

Theo thông báo của NATO, việc triển khai các phương tiện giám sát bổ sung nhằm mở rộng khả năng theo dõi hoạt động trên Biển Đen, nâng cao khả năng ứng phó với các mối đe dọa tiềm tàng, bảo vệ các thành viên liên minh và duy trì an ninh xung quanh tuyến đường hàng hải quan trọng này.

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NATO tăng cường giám sát Biển Đen sau loạt vụ tấn công tàu. Ảnh: Reuters

Đại tá Martin O’Donnell, người phát ngôn quân sự của NATO cho biết, các nước thành viên liên minh không chỉ triển khai máy bay tuần tra, hệ thống radar và máy bay không người lái, mà còn cử nhân viên tình báo cùng các chuyên gia đến khu vực Biển Đen để giám định các mảnh vỡ của thiết bị nổ và thủy lôi trôi dạt để xác định nguồn gốc của chúng.

Trong khi đó, bà Allison Hart, người phát ngôn chính của NATO cho biết, liên minh đã tăng cường các biện pháp phòng vệ dọc sườn phía Đông, trong đó có việc nâng cấp hệ thống chống máy bay không người lái, đồng thời khẳng định, các nước thành viên sẽ tiếp tục đoàn kết, đảm bảo sẵn sàng và có đủ khả năng đối phó với mọi mối đe dọa.

Trước đó, Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev cho biết, Mỹ đã triển khai một máy bay quân sự để tuần tra Biển Đen, thực hiện nhiệm vụ trinh sát và phát hiện các hoạt động có thể gây rủi ro cho khu vực.

Thông báo của NATO về việc sẽ điều thêm các phương tiện giám sát đến Biển Đen được đưa ra trong bối cảnh thời gian gần đây tại vùng biển ngoài khơi Bulgaria và Romania xảy ra hàng loạt vụ tấn công vào tàu vận tải, khiến hơn 20 thủy thủ mất tích.

Các vụ tấn công này đã làm nổi bật những rủi ro mà hoạt động vận tải thương mại phải đối mặt ở vùng biển giáp các nước thành viên NATO. Việc triển khai thêm các phương tiện giám sát đến Biển Đen được xem là bước đi cụ thể của NATO nhằm tăng cường khả năng theo dõi, phát hiện sớm và ứng phó kịp thời trước các mối đe dọa tương tự có thể xảy ra trong tương lai.

 

Như Hoa/VOV-Praha
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