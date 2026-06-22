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Nepal khẳng định không cần Anh trung gian trong tranh chấp biên giới với Ấn Độ

Thứ Hai, 17:42, 22/06/2026
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VOV.VN - Hôm qua (21/6), Thủ tướng Nepal Balendra Shah khẳng định nước này sẽ không đề nghị Anh làm trung gian hòa giải trong tranh chấp biên giới với Ấn Độ, đồng thời nhấn mạnh mọi bất đồng sẽ được giải quyết thông qua đối thoại song phương với quốc gia láng giềng.

Phát biểu tại Đại hội toàn quốc lần thứ nhất của đảng cầm quyền Rastriya Swatantra Party (RSP), Thủ tướng Nepal Balendra Shah cho biết Nepal chỉ đề cập đến khả năng sử dụng các tài liệu lịch sử từ thời kỳ Anh cai trị Ấn Độ để làm cơ sở chứng minh yêu sách chủ quyền, chứ không kêu gọi bất kỳ bên thứ ba nào tham gia hòa giải.

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Thủ tướng Nepal Balendra Shah. Ảnh Kathmandu Post.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi những phát biểu trước đó của Thủ tướng Shah trước Quốc hội về khả năng nhờ Trung Quốc và Anh hỗ trợ giải quyết tranh chấp biên giới đã gây nhiều tranh cãi. Bộ Ngoại giao Nepal sau đó phải làm rõ rằng phát biểu của ông chỉ đề cập đến vấn đề các khu vực đất không người và tình trạng lấn chiếm dọc biên giới.

Thủ tướng Balendra Shah cũng khẳng định Nepal có bằng chứng cho thấy các khu vực Kalapani và Lipulekh thuộc lãnh thổ nước này, đồng thời cho rằng nếu Ấn Độ có căn cứ pháp lý thì cũng nên công bố. Ông kêu gọi người dân không hoài nghi lập trường của chính phủ và nhấn mạnh các vấn đề biên giới sẽ được giải quyết thông qua đàm phán với nước láng giềng.

Nepal và Ấn Độ từ lâu tồn tại tranh chấp chủ quyền tại các khu vực Kalapani, Lipulekh và Limpiyadhura. Mặc dù hiện do Ấn Độ quản lý, Nepal vẫn khẳng định các khu vực này là một phần lãnh thổ của mình.

Về phía Ấn Độ, nước này nhiều lần nhấn mạnh mọi bất đồng cần được giải quyết thông qua cơ chế đối thoại song phương, đồng thời phản đối sự tham gia của bất kỳ bên thứ ba nào trong tiến trình giải quyết tranh chấp.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
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