New York tất bật chuẩn bị cho lễ đếm ngược đón năm mới 2019

Hàng trăm nghìn người đã đổ về Quảng trường Thời đại để tham dự lễ đếm ngược đón chờ khoảnh khắc giao thời giữa năm mới và năm cũ. Được tới Quảng trường Thời đại là mơ ước của không chỉ nhiều dân nước Mỹ mà còn của nhiều khách du lịch từ khắp mọi nơi trên thế giới. Các khâu chuẩn bị cuối cùng đang được khẩn trương tiến hành. Sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng với nhiều thiết bị hiện đại đang được căn chỉnh để cống hiến cho khán giả một lễ hội hoành tránh và đáng nhớ. Các lực lượng an ninh được triển khai tại nhiều nơi để đảm bảo trật tự và an toàn cho người dân. Khu Quảng trường được phân làn với các mức độ được đi lại khác nhau để vừa dễ kiểm soát đám đông và vừa đảm bảo an ninh cho sự kiện. Các hàng rào sắt được dựng lên để khoanh vùng các khu vực cho người dân tham gia lễ Đếm ngược. Các phóng viên được cấp thẻ tác nghiệp sự kiện và được đi theo đường riêng cho báo chí. Một số hãng tin tranh thủ ra làm trước tin, bài trước sự kiện. Một số người tranh thủ kiếm thêm tiền bằng cách hóa trang và chụp ảnh với khách du lịch. 5 USD/lần chụp ảnh. Chú thích ảnh Người dân chụp ảnh làm kỷ niệm. 676e144026714eae7e0208311ffd0bdf/5c2d9bf6/2018_12_31/QH6lmyqSogPyoqsYrG5iQA/3.mp4

