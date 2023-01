New York Times: Mỹ có ý định hỗ trợ Ukraine để giành lại Crimea?

Trong bối cảnh Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tuyên bố sẽ giành lại Crimea, bán đảo Nga sáp nhập vào năm 2014. Ukraine cũng nhắm mục tiêu vào các căn cứ không quân và quân sự của Nga ở Crimea nhằm cản trở nỗ lực chiến đấu của Nga.

Khói bốc lên sau vụ nổ cây cầu nối Crimea với đất liền Nga ngày 8/10/2022. Ảnh: AFP

Theo các quan chức Mỹ, chính quyền Tổng thống Biden tin rằng nếu quân đội Ukraine có những thứ cần thiết để đe dọa việc Nga kiểm soát Crimea, vị thế đàm phán trong tương lai của Ukraine sẽ mạnh hơn, New York Times đưa tin.

Các quan chức của Mỹ và Ukraine đang thảo luận về việc sử dụng vũ khí do Washington cung cấp, chẳng hạn như hệ thống tên lửa HIMARS và xe chiến đấu bộ binh Bradley, để nhắm mục tiêu vào cây cầu Crimea do Nga kiểm soát. Đây là tuyến đường tiếp tế quan trọng nối Crimea với đất liền Nga qua các thành phố do Nga kiểm soát như Melitopol và Mariupol.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ nói rằng Tổng thống Biden vẫn chưa sẵn sàng cung cấp cho Ukraine các hệ thống tên lửa tầm xa mà Kiev cần để tấn công các vị trí của Nga ở Crimea.

Dù các quan chức Mỹ cảnh báo rằng nguy cơ Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật vẫn còn, sự lo ngại của Washington về việc Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân đã giảm bớt.

Trong khi đó, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga Sergey Naryshkin hôm 17/1 cho rằng việc Ukraine giành lại Crimea là điều bất khả thi.

“Ukraine sẽ không bao giờ thực hiện được việc này”, Hãng tin Tass dẫn ông Naryshkin./.