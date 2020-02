New Zealand bắt đầu sơ tán công dân ra khỏi Trung Quốc do dịch corona

Dự kiến số công dân trở về New Zealand từ vùng dịch virus corona này sẽ được cách ly y tế tại một căn cứ quân sự trong 2 tuần sau đó những người khỏe mạnh sẽ được trở về nhà.

Hành khách đeo khẩu trang đề phòng lây nhiễm virus corona tại sân bay. (Ảnh minh họa. AFP).

Ngày hôm nay (4/2), sau khi đạt được thỏa thuận với phía Trung Quốc, một chiếc máy bay của New Zealand đã được điều động đến sơ tán công dân nước này ra khỏi vùng dịch tại thành phố Vũ Hán. Dự kiến, khoảng 70 công dân New Zealand, một số công dân Australia và các quốc gia Thái Bình Dương khác sẽ được sơ tán trong lần này. Số hành khách đặc biệt trên chuyến bay này sẽ về đến New Zealand vào ngày mai (5/2), sau đó sẽ được kiểm tra y tế, theo dõi và cách ly trong 2 tuần.



Trong một tuyên bố vào tối qua (3/2), Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand cho biết, cơ quan chức năng đã liên lạc với các công dân đề nghị được sơ tán ra khỏi Vũ Hán. Dự kiến chuyến bay đặc biệt này sẽ về đến thành phố Auckland vào chiều 5/2.

Bộ trưởng Y tế New Zealand David Clark cho biết,những người sơ tán sẽ được cách ly tại căn cứ quân sự ở Whangaparāoa. Địa điểm này được lựa chọn do có vị trí an toàn, cơ sở vật chất tốt và có các cơ sở y tế riêng.

Từ ngày hôm qua, New Zealand cũng đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với tất cả các hành khách quá cảnh hoặc đi từ Trung Quốc sau ngày 2/2. Lệnh cấm này sẽ có hiệu lực trong 14 ngày và được xem xét điều chỉnh sau mỗi 48 giờ./.