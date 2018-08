Trong một bài phát biểu đưa ra ngày hôm nay, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết, sử dụng túi nilon dùng một lần là một hành động nhỏ nhưng lại gây tổn hại nghiêm trọng đến môi trường nước.

New Zealand cấm sử dụng túi nilon dùng một lần từ 2019. (Ảnh minh họa: KT)

Thực tế là kể từ khi được bầu làm người đứng đầu Chính phủ, bà đã nhận được rất nhiều lá thư của các em nhỏ kêu gọi Chính phủ có hành động quyết liệt hơn nữa để bảo vệ môi trường.

Những bức thư này đã truyền cảm hứng để ngày hôm nay Thủ tướng Jacinda Ardern quyết định sẽ cùng chung tay với một số doanh nghiệp bán lẻ ngừng sử dụng túi nilon một lần bắt đầu vào năm tới.

“Chính phủ không chỉ muốn ủng hộ nỗ lực của một trong một số những nhà bán lẻ lớn mà còn muốn kéo theo tất cả các nhà bán lẻ khác từ lớn tới nhỏ tham gia vào nỗ lực này. Giờ là lúc chúng ta cần phải lắng nghe và đoàn kết trong hành động. Quyết định này cho thấy nỗ của Chính phủ nhằm giải quyết các thách thức về môi trường. New Zealand là một quốc gia yêu và tự hào về môi trường sống của mình. Và bây giờ chính là lúc mà chính quyền hành động để thể hiện điều này”.

Theo số liệu thống kê của Tổ chức hợp tác và phát triển (OECD), New Zealand là một trong những quốc gia có nhiều rác thải đô thị tính theo bình quân đầu người nhất thế giới, trong đó trung bình 1 người New Zealand sử dụng 154 túi nilon dùng 1 lần trong 1 năm. Tình trạng này đã dẫn đến thực tế, tại New Zealand, túi nilon dùng một lần là 1 trong 5 loại rác thải phổ biến nhất tìm thấy ở bãi biển.

Hàng năm, New Zealand cũng chi tới 15 triệu dollar New Zealand để mua loại túi làm ô nhiễm môi trường này. Là một quốc gia có vùng đặc quyền kinh tế lớn nhất thế giới, việc Chính phủ New Zealand cấm sử dụng túi nilon một lần vào năm tới là hành động cần thiết và quyết liệt nhằm cải thiện môi trường biển của nước này./.

