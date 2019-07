New Zealand cấm sử dụng túi ni-lông dùng một lần

Từ tháng 8 năm ngoái, chính phủ New Zealand đã thông báo về lệnh cấm sử dụng túi ni-lông dùng một lần sẽ được áp dụng từ tháng 7 năm nay. Kể từ thời điểm đó, các cửa hàng và người tiêu dùng đã có thời gian để chuẩn bị tâm lý và các túi đựng đồ thay thế.

Quy định cấm sử dụng túi ni-lông dùng 1 lần ở các siêu thị của New Zealand nhận được sự ủng hộ của người dân. Ảnh minh họa: KT

Anh Marcus Anderson, chủ một cửa hàng tại Wellington, cho biết, do đã có sự chuẩn bị từ trước nên khách hàng không thấy khó chịu khi quy định này chính thức được áp dụng: “Tôi cho rằng các khách hàng phản ứng tích cực trước thay đổi. Trong thời gian qua, chúng tôi đã có nhiều nỗ lực để thông báo về sự thay đổi này đối với khách hàng”.



Theo Bộ Môi trường New Zealand, các loại túi ni-lông bị cấm sử dụng là những túi dùng một lần và mỏng hơn 70 mi-crô-mét. Mục đích của lệnh cấm này là để hạn chế việc thải các túi nhựa khó phân hủy ra ngoài môi trường, nhằm góp phần làm giảm tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa. Đối tượng vi phạm lệnh cấm này có thể bị phạt lên tới 100 nghìn dolar New Zealand.

Tuy vậy, trong một số trường hợp, túi ni-lông dùng một lần vẫn được sử dụng do chưa tìm được đồ thay thế như ni-lông dùng để bọc thực phẩm tươi sống, hoa quả và túi ni-lông lót thùng rác, túi dùng để bọc chất thải động vật.

Bà Eugenie Sage Bộ trưởng Bộ Môi trường New Zealand khẳng định, tuy chưa thể cấm hoàn toàn việc sử dụng túi ni-lông dùng một lần song lệnh cấm này đang giúp người tiêu dùng xây dựng thói quen tốt: “Có một số thực phẩm vẫn được bọc bằng ni-lông dùng một lần vì lý do an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhưng điều thực sự đang diễn ra đó là chúng tôi đã thấy rõ sự thay đổi trong thói quen của người tiêu dùng. Mọi người bắt đầu tự mang hộp đựng đồ ăn để đựng thực phẩm mua tại siêu thị”.

Trước khi lệnh cấm của chính phủ chính thức có hiệu lực từ tháng 7 này, nhiều hệ thống siêu thị tại New Zealand đã không cung cấp túi ni-lông dùng một lần cho khách hàng. Vì vậy, khi lệnh cấm này được thực thi thì không vấp phải sự phản đối của người dân. Nhiều người thậm chí còn mong chính phủ mạnh tay hơn nữa nhằm giải tối đa rác thải nhựa. May John là một trong những người như vậy.

“Tôi cho rằng, không chỉ túi ni-lông dùng một lần mà cả các túi nhựa đều nên bị cấm sử dụng hoàn toàn”, John nói.

Theo Chương trình môi trường của Liên Hợp Quốc, hiện nay hơn 80 quốc gia trên thế giới đã ban hành lệnh cấm sử dụng túi ni-lông dùng một lần với hy vọng tạo ra sự thay đổi trước thực trạng ô nhiễm rác thải nhựa đang diễn ra rất trầm trọng trên toàn thế giới./.