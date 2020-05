New Zealand chi 50 tỷ NZD khôi phục kinh tế sau đại dịch Covid-19

Ngày 14/5, New Zealand đã công bố kế hoạch ngân sách cho năm tài chính 2020-2021. Trong đó, chính phủ nước này cam kết sẽ chi tổng cộng 50 tỷ NZD để tạo 140.000 việc làm cho người lao động trong vài tháng tới, cùng với mục tiêu sẽ tạo thêm 234.000 việc làm trong 2 năm tiếp theo.



Bên cạnh đó, chính phủ cũng chi bổ sung 3,2 tỷ dollar New Zealand (NZD) để gia hạn chương trình trợ cấp lương trong 8 tuần đối với các doanh nghiệp chịu tổn thất 50% doanh thu. Chính phủ New Zealand đặt mục tiêu đưa tỉ lệ thất nghiệp xuống 4,2% trong 2 năm, so với mức dự báo là 9,8% trong tháng 9 tới.

Thủ tướng Jacinda Ardern phát biểu trước truyền thông trong cuộc họp báo tại Quốc hội New Zealand. Nguồn: NZHerald

Với việc đưa ra gói chi tiêu lớn nhất trong lịch sử New Zealand cho đại dịch Covid-19, nợ công của nước này dự kiến sẽ tăng gấp hơn 2 lần trong 4 năm tới, từ mức 90 tỷ NZD hiện nay lên đến 200 tỷ NZD vào năm 2024, tương đương mỗi năm nền kinh tế bị thâm hụt gần 30 tỷ NZD.

Trong một phát biểu vào ngày hôm nay, bà Jacinda Ardern, Thủ tướng New Zealand thừa nhận thời gian tới sẽ là giai đoạn khó khăn. Thất nghiệp sẽ tăng và tăng trưởng sẽ chậm lại đáng kể. Nhưng bà Ardern tin rằng, với sự hỗ trợ và nỗ lực của người dân, New Zealand sẽ phục hồi được nền kinh tế như đã thành công trong đợt chống dịch vừa qua.

Trong ngân sách mới, New Zealand cũng dành 3 tỷ NZD cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và 4 tỷ NZD cho các dự án đường sắt, môi trường và đào tạo nghề./.