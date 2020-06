New Zealand chi thêm 150 triệu NZD mua thiết bị bảo hộ phòng Covid-19

Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng trên thế giới nên số lượng người dân New Zealand từ nước ngoài trở về tiếp tục tăng, chính phủ New Zealand vừa phải mua thêm hàng triệu thiết bị bảo hộ cá nhân để cung cấp cho những người có nhiều nguy cơ nhiễm bệnh. Phát biểu sau cuộc họp nội các vào chiều nay (29/6), Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết, quyết định mua thêm các thiết bị bảo hộ được đưa ra nhằm đảm bảo những người làm việc ở tuyến đầu chống dịch được trang bị đầy đủ.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Ảnh: Getty

“Hôm nay tôi công bố việc chính phủ trích từ Quỹ ứng phó với Covid-19 150 triệu NZD để mua các thiết bị bảo hộ cá nhân nhằm cung cấp đầy đủ thiết bị bảo hộ cho những người làm việc ở tuyến đầu chống dịch như những nhân viên làm việc tại cửa khẩu, hàng không hay những người làm việc tại các cơ sở cách ly”.

Bộ trưởng Y tế New Zealand David Clark cho biết, trong 2 tuần qua, hàng triệu thiết bị bảo hộ cá nhân đã được chuyển tới các kho dự trữ của New Zealand và từ đó, các thiết bị này sẽ được cung cấp cho những người làm ở tuyến đầu chống dịch và đảm bảo việc các quy định cách ly được duy trì nghiêm ngặt.

Các thiết bị bảo hộ cũng sẽ được cung cho hãng hàng không Air New Zealand nhằm đảm bảo tất cả các hành khách đi trên các chuyến bay của hãng này từ nước ngoài trở về đều được đeo khẩu trang. Hãng hàng không Air New Zealand cũng thông báo sẽ cung cấp khẩu trang cho tất cả hành khách đi trên chuyến bay quốc tế của hãng đồng thời đề nghị hành khách đeo khẩu trang trên chuyến bay như khuyến cáo của các chuyên gia y tế.

Trước đó, tính đến tháng Tư vừa qua, chính phủ New Zealand đã chi 200 triệu NZD để mua các thiết bị bảo hộ cá nhân trang bị cho những người làm việc trong tuyến đầu chống dịch Covid-19, trong đó tập trung vào các nhân viên y tế.

Vào thời điểm hiện tại, khi nguồn lây nhiễm Covid-19 chủ yếu đến từ những người vừa từ nước ngoài trở về nên trong đợt mua sắm thiết bị bảo hộ cá nhân lần này, chính phủ New Zealand sẽ cung cấp thiết bị cho các đơn vị tiếp xúc với các đối tượng này.

Hôm nay (29/6), New Zealand cũng ghi nhận 2 ca Covid-19 mới đều là người từ nước ngoài trở về khiến cho số ca Covid-19 vào thời điểm hiện tại là 22 trường hợp. New Zealand hiện cũng đang liên lạc với 300 người kết thúc giai đoạn cách ly và trở về nhà nhưng chưa được xét nghiệm. Tính đến nay, New Zealand có 1.528 ca mắc Covid-19, trong đó 22 người đã thiệt mạng./.