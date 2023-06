New Zealand công bố Chính sách Vũ trụ quốc gia

Trả lời phỏng vấn báo chí sáng nay (31/5), Bộ trưởng Phát triển Kinh tế New Zealand Barbara Edmonds khẳng định, Chính sách Vũ trụ Quốc gia là bước nhảy vọt tiếp theo trong hành trình vào không gian của New Zealand.

Thực tế trong những năm gần đây, ngành công nghiệp vũ trụ của New Zealand đang phát triển nhanh chóng. Mỗi năm, New Zealand ngày càng trở thành một địa điểm hấp dẫn hơn cho các vụ phóng tên lửa, sản xuất công nghệ tiên tiến liên quan đến không gian và tiến hành các hoạt động nghiên cứu và khoa học vũ trụ. Chính vì vậy, Chính sách Không gian Quốc gia sẽ phác hoạt một bức tranh rõ ràng và có tính kết nối về lợi ích không gian của New Zealand với thế giới.

Bộ trưởng Phát triển kinh tế New Zealand Barbara Admonds khẳng định Chính sách Vũ trụ Quốc gia là một bước tiến của nền công nghiệp vũ trụ đất nước. Nguồn: RNZ

Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Chính phủ New Zealand, Chính sách Vũ trụ Quốc gia được dẫn dắt bởi năm mục tiêu cốt lõi gồm: Phát triển một lĩnh vực vũ trụ sáng tạo và toàn diện; Bảo vệ và thúc đẩy lợi ích kinh tế và an ninh quốc gia của New Zealand; Quy định để đảm bảo các hoạt động không gian được an toàn và bảo mật; Thúc đẩy việc sử dụng không gian có trách nhiệm trên phạm vi quốc tế; Mô hình hóa môi trường không gian và trái đất bền vững.

Bộ trưởng Barbara Edmonds nhấn mạnh, đây là một cột mốc quan trọng trong hành trình không gian của New Zealand vì nó cung cấp một cái nhìn tổng quan về các giá trị và mục tiêu của New Zealand để hướng dẫn các chính sách và quy định liên quan đến không gian trong tương lai.

Một vụ phóng tên lửa của Space X tại bãi phóng miền nam New Zealand. Nguồn: RNZ

Theo đó, Chính phủ New Zealand xác định rõ ràng khả năng quản lý, đổi mới, trách nhiệm và quan hệ đối tác là những giá trị chính của New Zealand trong không gian. Khai thác những giá trị này sẽ cung cấp thông tin cho các cam kết liên quan đến không gian, tạo cơ sở hoạch định chính sách và chiến lược của đất nước./.