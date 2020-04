New Zealand ghi nhận kỷ lục 4 ca tử vong trong 1 ngày do Covid-19

Trong số các nước bị dịch Covid-19 tấn công, New Zealand được coi là quốc gia đã đưa ra các biện pháp chống dịch sớm và nghiêm ngặt nhất, đồng thời cũng đạt được khá nhiều thành công trong phòng chống dịch bệnh. Nhưng với việc ghi nhận kỷ lục 4 nạn nhân tử vong do căn bệnh này chỉ trong 24 giờ qua có thể sẽ khiến chính quyền New Zealand xem xét các biện pháp phòng dịch đang được áp dụng hiện nay.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern phát biểu trước báo giới. Nguồn: Getty

Cơ quan y tế New Zealand ngày hôm nay (14/4) cho biết, nước này đã có 1.366 ca mắc Covid-19, tăng 17 ca nhiễm mới so với ngày hôm qua (13/4). Đáng chú ý, chỉ trong 24 giờ qua, New Zealand ghi nhận 4 trường hợp tử vong do Covid-19, một con số cao kỷ lục tính từ đầu dịch cho đến nay, đồng thời nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng trong đợt dịch bệnh này lên 9 trường hợp.

Những số liệu mới này có thể sẽ ảnh hưởng đến nội dung cuộc họp của chính phủ New Zealand dự kiến diễn ra trong tuần tới để xem xét nới lỏng các biện pháp kiểm dịch. New Zealand bắt đầu áp dụng tình trạng khẩn cấp và nâng mức báo động y tế lên cấp 4 từ ngày 25/3 vừa qua, đồng thời dừng hầu hết các hoạt động thường ngày của người dân, bao gồm đóng cửa tất cả các trường học.

Trong một phát biểu ngày 14/4, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết, hôm nay là một ngày đáng buồn khi có đến 4 nạn nhân thiệt mạng do Covid-19. Tuy nhiên, Thủ tướng Ardern cũng khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục duy trì nghiêm các quy định hạn chế đi lại để kiểm soát dịch bệnh.

Theo Bộ Tài chính New Zealand, nếu kéo dài thời gian áp dụng mức báo động y tế cấp 4 tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của đất nước có thể sẽ giảm 40% trong năm nay và dịch bệnh có thể khiến GDP tiếp tục giảm 23% trong năm tài chính tiếp theo. Tỉ lệ thất nghiệp có thể tăng từ mức hơn 4% hiện nay lên gần mức 10% do tác động của dịch Covid-19.Tuy nhiên, tỉ lệ thất nghiệp có thể tăng đến 26% nếu chính phủ không bổ sung các gói cứu trợ nền kinh tế và tiếp tục đóng cửa đất nước.

Cho đến nay, chính phủ New Zealand đã đưa ra các gói cứu trợ nền kinh tế trị giá 12 tỉ NZD (đô la New Zealand), nhưng theo dự báo của Bộ Ngân khố nước này tổng số tiền cần chi để giảm thiểu thiệt hại từ đại dịch Covid-19 có thể lên đến 45 tỉ NZD./.