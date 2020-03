New Zealand ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong vì Covid-19

So với các quốc gia khác trên thế giới, dịch Covid-19 được kiểm soát khá tốt tại New Zealand do nước này đã sớm đóng cửa bên giới để hạn chế nguồn lây bệnh từ bên ngoài và phong tỏa cả nước trong thời gian 4 tuần.

Thông điệp động viên người dân ở nhà được viết lên tường. Ảnh: Veronica Schmidt .

Trường hợp tử vong đầu tiên tại New Zealand do Covid-19 là một người phụ nữ đang ở độ tuổi 70. Người phụ nữ này nhập viện vào tuần trước và được khẳng định mắc Covid-19 vào ngày 27/3.

Trường hợp tử vong đầu tiên tại New Zealand do Covid-19 diễn ra trong bối cảnh số ca Covid-19 tại nước này tăng mạnh trong những ngày qua với số lượng tăng trung bình từ 60 đến 80 ca mỗi ngày. Theo chính phủ New Zealand, số ca Covid-19 gia tăng chủ yếu là do những người từ nước ngoài mang về. Tuy vậy việc nước này sớm đóng cửa biên giới với người nước ngoài và tiến hành phong tỏa cả nước trong 4 tuần sẽ khiến số ca giảm trong thời gian tới nếu những người từ nước ngoài về tiến hành cách ly triệt để trong khi người dân thực hiện nghiêm lệnh phong tỏa của chính phủ.

Trái ngược với Australia khi tầng lớp thanh niên là những người không tuân thủ các đề xuất về giãn cách xã hội và tụ tập đông người, tại New Zealand, một số người già không muốn thực thi lệnh phong tỏa khiến chính quyền nước này hôm nay (29/3) một lần nữa nhắc lại quy định và yêu cầu những người lớn tuổi, đặc biệt những người đang có bệnh cần phải ở trong nhà để bảo vệ sức khỏe bản thân và cho cộng đồng.

Bên cạnh việc người dân tự giác thực hiện lệnh phong tỏa, chính phủ New Zealand cũng lập đường dây nóng để theo dõi việc này. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết, Kể từ khi lệnh phong tỏa được áp đặt từ hôm thứ Tư vừa qua, cho đến nay, đường dây nóng đã nhận được hơn 2.000 cuộc gọi để tố cáo về việc vi phạm lệnh phong tỏa. Cảnh sát New Zealand đã tiếp nhận những thông tin này và đã được trao quyền hạn để xử lý các vi phạm./.

Việt Nga/VOV-Australia