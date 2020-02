New Zealand gia hạn lệnh cấm hành khách đến từ Trung Quốc đại lục

Ngày 24/2, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tuyên bố gia hạn lệnh cấm nhập cảnh đối với những khách du lịch đến từ Trung Quốc đại lục hoặc quá cảnh qua địa phận Trung Quốc, như một nỗ lực để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nước này.

Lệnh cấm hành khách đến từ Trung Quốc nhập cảnh tại đây cũng khiến hơn 11.000 sinh viên Trung Quốc không thể nhập học. Ảnh: SCMP

Theo tuyên bố, lệnh cấm nhập cảnh sẽ được gia hạn thêm 8 ngày so với ban đầu, tức là ít nhất đến hết ngày 2/3 tới. Lệnh cấm hành khách đến từ Trung Quốc nhập cảnh tại đây cũng khiến hơn 11.000 sinh viên Trung Quốc không thể nhập học. Các trường đại học tại New Zealand đã đề nghị Chính phủ cho phép sinh viên Trung Quốc được “miễn trừ” lệnh cấm nhập cảnh cho kịp năm học mới. Tuy nhiên, Chính phủ New Zealand hiện chưa có phản hồi về vấn đề này.



Tính đến nay, New Zealand vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm Covid-19./.