New Zealand kéo dài phong tỏa chống Covid-19 thêm 5 ngày

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh, số ca Covid-19 mới tại New Zealand giảm mạnh khi nước này thực thi các biện pháp kiểm dịch thuộc loại ngặt nghèo hàng đầu thế giới.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Ảnh: NZME.

Phát biểu sau cuộc họp nội các, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết, sự phối hợp của người dân nhằm thực hiện lệnh phong tỏa cả nước trong gần 4 tuần qua đã khiến cho nước này kiểm soát được dịch Covid-19. Trong khi tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 trung bình ở các nước trên thế giới là 2,5 thì tỷ lệ này tại New Zealand chỉ là 0,48.



Trước những diễn biến tích cực này, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết, trong tuần tới, mức độ cảnh báo về Covid-19 sẽ được hạ xuống một bậc: “Mức độ 4 về cảnh báo dịch Covid-19, áp đặt lệnh phong tỏa toàn bộ đất nước New Zealand sẽ được dỡ bỏ vào 23h59 phút tối ngày thứ Hai 27/4, tức là vào đúng 1 tuần kể từ ngày hôm nay. Sau đó chúng ta sẽ giữ ở mức độ 3 trong vòng 2 tuần để xem xét lại mọi vấn đề trước khi đi đến các quyết định tiếp theo trong cuộc họp Nội các vào ngày 11/5”.

Như vậy có thể thấy New Zealand đang dần nới lỏng các biện pháp kiểm dịch chặt chẽ với bước đi đầu tiên là hạ mức độ cảnh báo dịch bệnh để tạo điều kiện cho người dân có thể giao tiếp ở khoảng cách an toàn với một số đối tượng trong khi một số doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, chế biến hay các công việc liên quan đến lâm nghiệp... được hoạt động trở lại. Trường học cũng sẽ bắt đầu đón học sinh từ ngày 29/4. Bên cạnh đó, một vài doanh nghiệp dịch vụ cũng có thể bắt đầu được mở cửa trở lại như các dịch vụ vận chuyển đồ ăn, bán đồ ăn mang đi... Tuy mức độ cảnh báo dịch được hạ xuống mức 3 song các công sở vẫn tiếp tục làm việc trực tuyến, người dân vẫn được khuyến khích ở nhà và chỉ ra đường khi thực sự cần thiết hoặc đi tập thể dục ở xung quanh khu vực sinh sống.

New Zealand nâng cảnh báo dịch bệnh lên mức 4 và bắt đầu thực hiện lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 26/3. Nhờ lệnh phong tỏa này và trước đó là việc đóng cửa biên giới, New Zealand đã hạn chế được sự lây lan của Covid-19 và trở thành một trong những trường hợp thành công trong kiểm soát dịch với 1.440 ca bệnh trong đó 12 người thiệt mạng. Tuy vậy New Zealand vẫn rất thận trọng khi chỉ nới lỏng từng bước các biện pháp kiểm dịch trong khi vẫn tiếp tục hạn chế hoạt động cộng đồng của người dân nhằm để không xuất hiện làn sóng Covid-19 thứ hai như đang diễn ra tại một số quốc gia khác./.