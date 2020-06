New Zealand lên kế hoạch bầu cử Quốc hội trong giai đoạn dịch Covid-19

Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong giai đoạn đại dịch Covid-19 nên công tác tổ chức sẽ có khá nhiều thay đổi so với cuộc bầu cử được thực hiện 3 năm trước đây.

Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Jacinda Ardern được dự báo sẽ giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội New Zealand sắp tới. Nguồn: Getty

Theo kế hoạch, vào ngày 19/9 sắp tới, New Zealand sẽ tổ chức bầu cử Quốc hội khóa 53. Đây được coi là cuộc bầu cử Quốc hội khó khăn nhất và tốn kém nhất từ trước đến nay do phải diễn ra trong giai đoạn đại dịch Covid-19. Ngoài việc tham gia bầu chọn các thành viên Quốc hội khóa mới để bầu ra chính phủ nhiệm kỳ 2020-2023, cử tri New Zealand còn được yêu cầu cho ý kiến đối với dự luật hợp pháp hóa việc sử dụng cần sa và dự luật cho phép quyền được chấm dứt cuộc sống.

Đến thời điểm hiện tại, New Zealand không còn ca mắc Covid-19 và cuộc sống của người dân đã trở lại bình thường. Tuy nhiên để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh khi cử tri tham gia bầu cử, Ủy ban bầu cử của nước này đã đưa ra nhiều thay đổi so với các cuộc bầu cử trước đây. Theo đó, số điểm bầu cử sẽ tăng hai lần so với năm 2017, thời gian mở cửa các điểm bầu cử sẽ kéo dài hơn và kèm theo các biện pháp vệ sinh phòng dịch. Nhiều nơi công cộng bao gồm các siêu thị và trung tâm thương mại cũng sẽ được sử dụng làm điểm bầu cử. Ủy ban bầu cử New Zealand cũng đã lên phương án tổ chức bầu cử trực tuyến và qua đường bưu điện nếu dịch Covid-19 bùng phát trở lại.

Cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới tại New Zealand có thể là cuộc cạnh tranh giữa liên minh cầm quyền hiện nay, trong đó nòng cốt là Công đảng của đương kim Thủ tướng Jacinda Ardern, với đảng Dân tộc đối lập của thủ lĩnh Todd Muller.

Trong cuộc thăm dò dư luận được thực hiện vào tháng 5 vừa qua, uy tín của bà Ardern đã đạt mức khá cao là 63%. Bà Ardern được đánh giá là Thủ tướng nổi tiếng nhất của New Zealand trong 1 thế kỷ và Liên minh trung tả cầm quyền sẽ thắng lớn trong cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới. Trong khi đó, uy tín của ông Simon Bridges, cựu thủ lĩnh đảng Dân tộc chỉ là 5%, mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ và phe đối lập đã phải bầu ông Todd Muller làm lãnh đạo mới từ ngày 22/5 vừa qua./.