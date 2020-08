New Zealand lùi thời gian bầu cử vì Covid-19

Sáng nay, Thủ tướng New Zealand đã quyết định lùi thời điểm tiến hành tổng tuyển cử để có thêm thời gian chuẩn bị nhằm đảm bảo sự an toàn cho mọi người trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát trở lại tại nước này.



Phát biểu trong cuộc họp báo diễn ra vào sáng nay, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết, cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 19/9 tới sẽ được lùi lại vào ngày 17/10 để nước này có thêm thời gian cung cấp thông tin cho cử tri cũng như tìm kiếm các địa điểm bỏ phiếu: “Tôi cần cung cấp sự đảm bảo về cảm giác công bằng và cảm giác thoải mái cho cử tri rằng đây sẽ là một cuộc bầu cử an toàn. Tôi cũng nghĩ rằng việc có thêm thời gian sẽ cho mọi người thấy rằng đây là những vấn đề quan trọng”.

Thủ tướng New Zealand - Jacinda Ardern quyết định lùi thời điểm tổ chức tổng tuyển cử đến ngày 17/10. (Ảnh: Getty)

Đồng thời Thủ tướng Jacinda Ardern cũng khẳng định sẽ không tiếp tục lùi thời gian tổ chức bầu cử vì từ tháng Tư, Ủy ban bầu cử quốc gia đã chuẩn bị cho kịch bản bầu cử diễn ra trong bối cảnh một số địa phương ở nước này được đưa vào chế độ kiểm soát dịch bệnh ở mức độ 3 trong khi các địa phương còn lại ở mức độ 2.

Quyết định lùi thời điểm bầu cử được Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đưa ra trong bối cảnh dịch Covid-19 xuất hiện trở lại tại nước này sau 102 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Kể từ khi những ca lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên xuất hiện vào thứ ba tuần trước, đến nay New Zealand đã xác nhận thêm 69 ca Covid-19 liên quan đến ca bệnh này. Trước tình hình này, phe đối lập yêu cầu Thủ tướng New Zealand lùi thời điểm tổ chức tổng tuyển cử để các đảng phái có thêm thời gian tổ chức vận động tranh cử, hoạt động vốn đã phải ngừng trệ vì lênh phong tỏa tại thành phố Auckland do sự xuất hiện trở lại của Covid-19.

Cho đến trước khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại tại New Zealand vào tuần trước, các cuộc thăm dò dư luận đều cho thấy Thủ tướng Jacinda Ardern và Công đảng của mình có nhiều khả năng dành chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Tuy vậy, cho đến lúc này vẫn chưa rõ sự xuất hiện làn sóng thứ hai của dịch Covid-19 sẽ tác động như thế nào đến lá phiếu của các cử tri nước này./.