New Zealand phong tỏa cả nước trong 4 tuần

Quyết định này được chính quyền New Zealand đưa ra trong bối cảnh số ca Covid-19 tại nước này đã lên đến 102 trường hợp, trong đó có hơn 1/3 số ca nhiễm mới xác định trong ngày hôm nay.



Dịch Covid-19 đang có dấu hiệu lây lan nhanh tại New Zealand khi số ca bệnh tăng lên nhanh chóng mặc dù đã cấm người nước ngoài nhập cảnh và yêu cầu tất cả mọi người đến nước này đều phải cách ly 14. Đặc biệt trong các trường hợp bị Covid-19 tại New Zealand có 2 ca không liên quan đến nước ngoài.

Thủ tướng NZ Ardern tuyên bố sẽ phong tỏa toàn bộ đất nước trong vòng 4 tuần (Ảnh: Getty)

Trước thực trạng này, Chính phủ New Zealand đã phải quyết định bắt đầu từ thứ 4 tới, nước này sẽ phong tỏa toàn bộ đất nước trong vòng 4 tuần. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern khẳng định, “đây là cơ hội tốt nhất để làm chậm lại sự lây lan của dịch bệnh và bảo vệ cuộc sống của mọi người”:

“Nếu việc lây nhiễm trong cộng đồng lan rộng tại New Zealand thì cứ mỗi 5 ngày, số ca bệnh sẽ tăng gấp đôi. Khi đó, hệ thống y tế của New Zealand sẽ không đáp ứng được khiến hàng chục nghìn người dân phải thiệt mạng. Vào lúc này, chúng ta đang có cơ hội để chặn đứng sự lây lan của vi-rút trong cộng đồng, ngăn ngừa nó được nhân lên để bảo vệ người dân New Zealand khỏi những điều tồi tệ nhất. Kế hoạch rất đơn giản, chúng ta có thể chấm dứt sự lây lan của dịch bệnh bằng cách ở nhà và giảm các cuộc tiếp xúc. Bây giờ là thời điểm cần phải hành động”- Thủ tướng Ardern nói.

Cụ thể, trong giai đoạn phong tỏa, các công sở, văn phòng, các dịch vụ không cần thiết sẽ được đóng cửa. Các sự kiện trong nhà và ngoài trời sẽ bị hủy bỏ. Tất cả trường học sẽ đóng cửa vào ngày mai. Nếu không thực hiện các quy định này, cảnh sát New Zealand sẽ đưa ra các biện pháp cưỡng chế. New Zealand hy vọng, bằng việc phong tỏa toàn bộ đất nước sẽ làm chậm lại sự lây lan của Covid-19 tại nước này./.