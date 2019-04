New Zealand phủ nhận vụ tấn công Sri Lanka liên quan tới Christchurch

Không có một thông tin tình báo nào cho thấy vụ xả súng đẫm máu xảy ra vào ngày Lễ Phục sinh ở Sri Lanka là để trả thù cho vụ xả súng đẫm máu xảy ra tại nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch của New Zealand. Đó là lời khẳng định của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đưa ra ngày 23/4 sau khi có những tuyên bố cho rằng, có sự liên quan giữa vụ xả súng tại New Zealand ngày 15/3 và các vụ đánh bom khủng bố tại Sri Lanka hôm 21/4 vừa qua.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Ảnh: Future Women

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo giới, bà Jacinda Ardern cho biết: “Chúng tôi chưa nhận được bất cứ thông tin chính thức, cũng như chưa nhận được bất kỳ báo cáo tình báo nào cho thấy có sự liên quan giữa hai vụ việc như đã được đề cập ở Sri Lanka. Tôi biết Sri Lanka đang ở giai đoạn đầu của quá trình điều tra. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ tạo điều kiện và cho phép họ thực hiện điều tra một cách toàn diện”.



Trước đó một ngày, Bộ Quốc phòng của Sri Lanka đã báo cáo với Quốc hội nước này rằng, kết quả một cuộc điều tra ban đầu đã tiết lộ, các vụ đánh bom vào nhà thờ và khách sạn khiến 359 người thiệt mạng là được thực hiện để trả thù cho vụ xả súng khiến 50 người thiệt mạng ở hai nhà thời Hồi giáo ở New Zealand vào ngày 15/3 vừa qua.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Hiện Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã thừa nhận đứng đằng sau các cuộc tấn công tại Sri Lanka hôm 21/4 vừa qua, đồng thời có những công bố về bí danh của những người thực hiện vụ tấn công này. Tuy nhiên, thông tin về việc IS đứng sau các vụ tấn công vẫn cần được kiểm chứng./.

IS tung bằng chứng về sự liên quan tới các vụ tấn công tại Sri Lanka VOV.VN - Nếu được xác nhận, đây sẽ là vụ tấn công đẫm máu nhất do IS tiến hành bên ngoài lãnh thổ Syria và Iraq, địa bàn hoạt động chính của nhóm khủng bố.