New Zealand sáp nhập cơ quan an ninh mạng để đối phó với thách thức mới

Trả lời phỏng vấn báo chí sáng 26/7, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Dịch vụ Công cộng Andrew Little thông báo, theo khuyến nghị của Ủy ban Cố vấn An ninh Mạng, New Zealand sẽ sáp nhập Nhóm Ứng phó Khẩn cấp Máy tính của New Zealand (CERT NZ) vào Trung tâm An ninh Mạng Quốc gia (NCSC), đồng thời thành lập một cơ quan điều hành của chính phủ để tăng cường khả năng sẵn sàng và ứng phó với các tình huống an ninh mạng.

Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Andrew Little khẳng định New Zealand đang tăng cường năng lực ứng phó với những thách thức về an ninh mạng. Nguồn: RNZ

Theo Bộ trưởng Andrew Little, các mối đe dọa an ninh mạng mà New Zealand phải đối mặt đang gia tăng nhanh chóng cả về quy mô và mức độ tinh vi. Chính vì vậy, New Zealand cam kết luôn đi trước tin tặc để bảo vệ cộng đồng, doanh nghiệp và các dịch vụ công cộng.

Việc thành lập một cơ quan duy nhất của Chính phủ, thống nhất quản lý và cung cấp các khuyến nghị, cũng như triển khai ứng phó với các sự cố ở mọi cấp độ đe dọa là thông lệ quốc tế tốt nhất và sẽ đảm bảo New Zealand có vị trí tốt để tận dụng các cơ hội trong nền kinh tế kỹ thuật số và cung cấp các dịch vụ chính phủ an toàn cho người dân.

Theo Bộ trưởng Bộ Kinh tế Kỹ thuật số Ginny Andersen, kể từ năm 2018, New Zealand đã đầu tư 94 triệu NZD vào việc cải thiện khả năng an ninh mạng. Tuy nhiên, chỉ trong nửa đầu năm 2023, New Zealand đã bị thiệt hại 5,8 triệu NZD do các sự cố tấn công mạng. Đó vẫn chưa phải con số thống kê thiệt hại thực sự đầy đủ do còn chưa tính đến nhiều tác động tiêu cực khác của các cuộc tấn công mạng.

Do đó, việc tăng cường các cơ cấu an ninh mạng thống nhất của chính phủ sẽ giúp New Zealand triển khai các chiến lược an ninh mạng của mình cũng như bảo vệ cho nền kinh tế và người dân New Zealand tốt hơn.