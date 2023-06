New Zealand sẽ làm việc với cả các quốc gia “không hoàn toàn” cùng quan điểm

Phát biểu tại một hội thảo của Viện Quan hệ quốc tế diễn ra ngày 8/6, Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta đã nêu ra những thách thức về an ninh toàn cầu mà New Zealand đang phải đối mặt. Đó là “nghèo đói, gánh nặng nợ nần, xung đột, vi phạm nhân quyền” và cả những thách thức đối với các quy tắc quốc tế.

Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta. Anhr: Stuff

Ngoại trưởng Mahuta cho biết: “Trong một thế giới đang có nhiều khó khăn, các cam kết dựa trên việc chia sẻ giá trị chung về hệ thống đa phương, các chương trình nghị sự chung về biến đối khí hậu, nhân quyền, sự ổn định khu vực ngày càng được trân trọng”.

Tuy vâỵ, Ngoại trưởng Mahuta cũng nói rằng: “Quan hệ đối tác toàn cầu của New Zealand không chỉ dành riêng cho những quốc gia có chung quan điểm với nước này”. Mặc dù “môi trường quốc tế đang ngày càng phức tạp hơn song nó không đại diện cho một cuộc chiến tranh lạnh mới”.

Bà Mahuta khẳng định Mỹ là “đối tác nền tảng và rất quan trọng trong việc củng cố hệ thống quốc tế”, hai nước cùng chia sẻ giá trị về dân chủ, tôn trọng nhân quyền và luật lệ cũng như an ninh toàn cầu. Mặt khác, bà cũng cho biết mối quan hệ với Trung Quốc “rất quan trọng”, vượt ra khỏi mối quan hệ thương mại và vươn tới sự “kết nối giữa người dân và văn hóa hai nước”.

Ngoại trưởng Mahuta nhận định “sự nổi lên của Trung Quốc và gần đây là chính sách đối ngoại quyết đoán hơn đã tạo ra một số xu hướng và thách thức”.

Ngoại trưởng New Zealand cũng nhấn mạnh Ấn Độ là một “nhân tố” và “đối tác quan trọng”. New Zealand sẽ thúc đẩy để quan hệ hai nước phát triển rộng mở hơn trong thời gian tới.

Với Indonesia, New Zealand coi nước này là “đối tác chủ chốt trong biến đối khí hậu, phòng chống tội phạm xuyên biên giới, đánh bắt cá trái phép”; trong khi Nhật Bản và Hàn Quốc là những đối tác quan trọng về kinh tế và an ninh./.