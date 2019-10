New Zealand siết chặt an ninh đối phó các tay súng trở về từ Syria

Trước khả năng này, Chính phủ New Zealand đã đệ trình dự luật chống khủng bố mới nhằm tăng cường kiểm soát với đối tượng này.

Bộ trưởng Tư pháp New Zealand Andrew Little. Ảnh: Newshub.

Hôm nay (16/10), Bộ trưởng Tư pháp New Zealand Andrew Little đệ trình dự luật chống khủng bố mới nhằm đối phó với khả năng các tay súng New Zealand trở về nước sau khi tham gia các lực lượng cực đoan ở nước ngoài.



Theo điều luật mới, cảnh sát New Zealand có thể đề nghị Tòa án Tối cao ban hành lệnh kiểm soát đối với cá nhân liên quan đến các hoạt động khủng bố ở nước ngoài cho dù chưa có đủ bằng chứng về các hoạt động khủng bố của đối tượng này. Dự luật cho phép Tòa án Tối cao New Zealand ban hành các điều kiện kiểm soát với từng đối tượng, tùy thuộc vào tình hình, mức độ rủi ro và sự cải tạo của từng người. Các điều kiện này có thể giảm bớt khi khả năng rủi ro giảm xuống và đối tượng cũng có thể được hỗ trợ để tái hòa nhập xã hội New Zealand.

Dự luật chống khủng bố mới được chính phủ New Zealand đưa ra để bổ sung những lỗ hổng mà điều luật hiện có chưa đề cập.

Phát biểu về những thay đổi này, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết, New Zealand yêu cầu công dân không đến Syria và khẳng định luôn có biện pháp nhằm đảm bảo an ninh đất nước.

Bà Ardern nói: “Chúng tôi có kế hoạch dài hạn đối với những công dân New Zealand trở về nước sau khi tham gia các lực lượng cực đoan ở Syria. Trong đó bao gồm cả kế hoạch ứng phó toàn diện và kế hoạch kiểm soát từng đối tượng. Ưu tiên cao nhất đối với chúng tôi đó là sự an toàn của đất nước và người dân New Zealand”.

Dự luật chống khủng bố mới được chính quyền New Zealand đưa ra trong bối cảnh Mark Taylor, một công dân của nước này đến Syria từ năm 2014 để tham gia lực lượng IS có thể được lực lượng người Kurd trả tự do và trở về New Zealand.

Theo luật chống khủng bố hiện tại, việc kiểm soát Mark Taylor có thể ở mức hạn chế do cơ quan chức năng chưa thể tìm đủ các bằng chứng phạm tội của Taylor. Vì thế, chính phủ New Zealand đã nhanh chóng đệ trình dự luật mới nhằm ngăn chặn không chỉ Taylor mà cả các đối tượng khác từng tham gia khủng bố ở nước ngoài quay trở về New Zealand để gây ra các hành động tội phạm khác./.