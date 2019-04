New Zealand thành lập ủy ban điều tra vụ tấn công ở Christchurch

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 8/4 đã chỉ định ông William Young - thẩm phán Tòa án Tối cao nước này dẫn đầu Ủy Ban Điều tra Hoàng gia xem xét hoạt động của các cơ quan an ninh và những vấn đề liên quan vụ xả súng 2 đền thờ ở thành phố Christchurch hồi tháng 3 vừa qua khiến 50 người thiệt mạng.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Ảnh: Reuters

Ủy ban này sẽ có nhiệm vụ đánh giá hoạt động của hung thủ Brenton Harrison Tarrant, trước thời điểm xảy ra vụ tấn công, bao gồm cả làm thế nào tên này lại có được giấy phép sử dụng súng ở New Zealand để mua vũ khí, đạn dược, việc hung thủ sử dụng mạng xã hội cũng như việc đối tượng kết nối với các đối tượng khác ở New Zealand và nước ngoài.

Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Ardern cho biết, chính phủ New Zealand sẽ nỗ lực hết sức để làm rõ mọi thông tin liên quan vụ tấn công càng sớm càng tốt, cũng như tìm kiếm giải pháp để ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra, qua đó duy trì an ninh, an toàn cho người dân New Zealand. Ủy Ban Điều tra Hoàng gia đóng một vai trò tích cực trong việc giúp người dân và dư luận hiểu rõ hơn về điều gì đã dẫn đến vụ tấn công.

Ủy Ban Điều tra Hoàng gia sẽ có khoản ngân sách 8,2 triệu NZD tương đương 5,5 triệu USD để hoạt động. Dự kiến, ủy ban sẽ có báo cáo đầu tiên về kết quả điều tra vào ngày 10/12 tới./.

Hồng Nhung/VOV1 Theo AP

