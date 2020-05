New Zealand tiếp tục nới lỏng giãn cách xã hội

Ngày 11/5, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết, vào thứ Năm tới, mức độ cảnh báo về đại dịch Covid-19 ở nước này sẽ được hạ xuống mức 2. Điều này có nghĩa là các biện pháp giãn cách xã hội sẽ tiếp tục được nới lỏng.

New Zealand đã phong tỏa toàn bộ đất nước trong khoảng 6 tuần để ngăn chặn sự lây lan của Covid 19. Ảnh: Stuff

Theo đó, các chuyến bay nội địa sẽ được nối lại, các nhà hàng, cửa hàng, trung tâm thể thao và các sân chơi sẽ được mở cửa trở lại. Người dân cũng sẽ được gặp nhau với quy mô 10 người.



Trong khi đó, các doanh nghiệp được yêu cầu bố trí người lao động ngồi làm việc cách xa nhau và trường học sẽ dần quay trở lại hoạt động bình thường từ ngày 18/5 tới. Tuy vậy, các quán bar vẫn tiếp tục đóng cửa cho đến ngày 21/5.

Mặc dù cho đến lúc này New Zealand chỉ còn 90 bệnh nhân đang mắc Covid-19, trong đó 2 người đang được điều trị trong bệnh viện, song Thủ tướng Jacinda vẫn yêu cầu người dân cẩn trọng bởi sự lây nhiễm vẫn đang diễn ra trong cộng đồng.

“Chúng ta có thể đã chiến thắng một vài trận đấu song chúng ta vẫn chưa giành thắng lợi trong cả cuộc chiến. Dường như mỗi ngày đều xuất hiện thêm các ca bệnh mới.

Các thông tin về virus cho thấy nó có thể lây lan cho người khác trước khi xuất hiện triệu chứng có nghĩa là nó dễ dàng lây sang cho những người khỏe mạnh. Hôm nay các nhà khoa học nhắc nhở chúng ta rằng vẫn có những trường hợp bị bệnh mà không có triệu chứng vì thế mà số ca bệnh có thể lại tiếp tục gia tăng”, bà Jacinda nói.

Quyết định tiếp tục nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội được New Zealand đưa ra trong bối cảnh các biện pháp thuộc loại chặt chẽ nhất thế giới mà nước này áp dụng từ tháng Tư đã giúp New Zealand nhanh chóng kiểm soát dịch Covid-19 và hạn chế sự lây lan ra cộng đồng. Cho đến lúc này, New Zealand ghi nhận 1.147 ca Covid-19, trong đó 21 người đã thiệt mạng./.