New Zealand và Pháp hợp tác ngăn chặn tư tưởng cực đoan trên mạng xã hội

VOV.VN - New Zealand và Pháp muốn các nền tảng mạng xã hội được sử dụng tự do, an toàn và không trở thành công cụ để lan truyền các hành động cực đoan.