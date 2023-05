New Zealand xem xét sửa đổi Đạo luật An ninh và Tình báo

Tại cuộc họp báo sáng ngày 29/5, Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins cho biết, Chính phủ đã nhận được những đánh giá độc lập đầu tiên về việc triển khai sửa đổi Đạo luật Tình báo và An ninh 2017, nhằm đáp ứng những yêu cầu cấp thiết trong môi trường an ninh toàn cầu thay đổi nhanh chóng hiện nay.

Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins cam kết sẽ sớm hoàn thiện việc sửa đổi Đạo luật An ninh và Tình báo một cách hiệu quả, minh bạch. Nguồn: RNZ

Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Chính phủ New Zealand, sáng 29/5, Ủy ban Tình báo và An ninh của Quốc hội đã trình bày trước Hạ viện về báo cáo đánh giá lại Đạo luật Tình báo và An ninh trong đó đã đề xuất khá nhiều nội dung quan trọng nhằm đảm bảo an toàn và an ninh cho người dân New Zealand cũng như chủ quyền quốc gia trước các mối đe doạ ngày càng gia tăng.

Kể từ năm 2017, New Zealand đã trải qua hai cuộc tấn công khủng bố, chứng kiến sự can thiệp từ nước ngoài ngày càng gia tăng, các mối nguy hại từ thông tin sai lệch cũng như các mối đe dọa an ninh mạng cả trong và ngoài nước. Báo cáo của Ủy ban Điều tra Hoàng gia New Zealand về vụ tấn công khủng bố vào Christchurch năm 2017 đã cho thấy hàng loạt các lỗ hổng trong hệ thống luật pháp và các biện pháp phòng chống các hoạt động gián điệp, khủng bố hiện nay.

Thủ tướng Chris Hipkins nhấn mạnh, chính phủ New Zealand đã quyết định xem xét toàn diện lại Đạo luật An ninh và Tình báo và đón nhận các phản hồi, đóng góp tích cực về các nội dung liên quan cũng như các đánh giá các tác động tiềm ẩn của mỗi đề xuất từ các chuyên gia, tổ chức nghiên cứu. Chính phủ New Zealand cam kết sẽ sớm hoàn thiện việc sửa đổi Đạo luật này một cách minh bạch, rõ ràng, hiệu quả và phù hợp với thực tế đất nước./.