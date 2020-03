New Zealand yêu cầu công dân nhập cảnh phải cách ly 14 ngày

Hôm nay (14/3), New Zeland trở thành quốc gia có chính sách kiểm soát an toàn sinh học chặt chẽ thuộc loại nhất thế giới khi yêu cầu tất cả những người nhập cảnh vào nước này phải cách ly 14 để đảm bảo không lây lan Covid-19 cho người dân trong nước.

Thủ tướng New Zeland Jacinda Ardern. Ảnh: CNN.

Trong bối cảnh dịch bệnh lây lan nhanh chóng tại nhiều quốc gia khác trên thế giới, chính phủ New Zeland đã có bước đi quyết liệt nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Thủ tướng New Zeland Jacinda Ardern khẳng định, quyết định này đã đưa New Zeland trở thành một trong những quốc gia có chính sách kiểm soát biên giới chặt chẽ nhất vào thời điểm hiện tại:

“Bắt đầu vào đêm chủ nhật, tất cả mọi người nhập cảnh vào New Zeland, bao gồm cả thường trú nhân và công dân New Zeland đều phải tự cách ly 14 ngày. Tất cả mọi người. Tuy nhiên, công dân của các quốc đảo Thái Bình Dương thì không phải thực hiện yêu cầu này và họ là những người duy nhất được miễn trừ. Yêu cầu này sẽ được xem xét lại trong vòng 16 ngày”.

Chính quyền New Zeland cũng không cho phép những người có triệu chứng của Covid-19 nhập cảnh vào nước này. New Zeland cũng đề nghị người dân hạn chế đi ra nước ngoài nếu không thực sự cần thiết nhằm giảm thiểu những người mang theo Covid-19 khi quay trở về nước. Đồng thời, từ đêm nay, chính quyền New Zeland cũng đề nghị tất cả các du thuyền không cập cảng nước này ít nhất cho đến ngày 30/6/2020. Tuy vậy, lệnh cấm này không bao gồm các tàu chở hàng, thủy thủ đoàn cũng như đoàn tiếp viên để đường vận tải biển và hàng không vẫn được thông suốt, phục vụ cho hoạt động xuất-nhập khẩu hàng hóa.

Hiện tại, New Zeland đã có 6 trường hợp bị Covid-19 trong đó ca bệnh mới nhất vừa trở về từ Mỹ. Tất cả các trường hợp Covid-19 ở New Zeland hiện đều đang được điều trị ở thành phố Auckland. Trước đó, New Zeland đã cấm những người đến từ Trung Quốc và Iran nhập cảnh vào nước này.

Vì lo ngại sự lây lan của Covid-19 nên buổi lễ vào ngày mai để tưởng niệm các nạn nhân của vụ xả súng khủng bố tại thành phố Chrischurch làm 51 người thiệt mạng vào năm ngoái cũng đã bị hủy bỏ./.