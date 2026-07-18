Nga - Azerbaijan ký kế hoạch hợp tác mới, thúc đẩy bình thường hóa quan hệ

Theo Ngoại trưởng Lavrov, hai bên ghi nhận quan hệ Nga và Azerbaijan sẽ tiếp tục phát triển trên cơ sở Tuyên bố về hợp tác đồng minh đã ký kết vào năm 2022. Phía Nga cũng ghi nhận phát biểu của Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tại Diễn đàn Truyền thông Toàn cầu ở Shusha ngày 13/7, trong đó khẳng định quan hệ Nga - Azerbaijan đã "hoàn toàn bình thường hóa" và đã vượt qua giai đoạn khó khăn trước đây.

Quốc kỳ Azerbaijan và Nga. Ảnh: Caspian Post

Về kinh tế, Ngoại trưởng Nga cho biết kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt gần 5 tỷ USD. Nga hiện là một trong những đối tác kinh tế lớn của Azerbaijan với tổng vốn đầu tư trực tiếp khoảng 10,7 tỷ USD và hơn 1.400 doanh nghiệp có vốn Nga hoạt động tại nước này. Hai bên cũng nhất trí triển khai hiệu quả các quyết định của Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế nhằm tiếp tục mở rộng thương mại và đầu tư.

Nga, Azerbaijan và Iran cũng nhất trí đẩy nhanh triển khai Hành lang vận tải quốc tế Bắc - Nam sau khi Iran hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng đoạn đường sắt Rasht - Astara, mắt xích còn thiếu của tuyến vận tải.

Về các vấn đề khu vực, Nga tái khẳng định ủng hộ tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Azerbaijan và Armenia trên cơ sở các thỏa thuận ba bên giai đoạn 2020 - 2022, đồng thời đánh giá cơ chế hợp tác khu vực "3+3" tiếp tục là nền tảng quan trọng để giải quyết các vấn đề ở Nam Kavkaz.