Nga bác bỏ cáo buộc nghe lén điện thoại của Tổng thống Mỹ Trump

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định cáo buộc mà tờ New York Times đưa ra về việc Nga nghe lén điện thoại của Tổng thống Trump là vô lý.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: Sputnik).

"New York Times đã đưa ra cáo buộc Nga nghe trộm điện thoại của Tổng thống Mỹ mà không trích dẫn bất cứ nguồn tin nào hoặc các dữ liệu chính thức. Trong khi chính Mỹ từng thừa nhận đã nghe lén Thủ tướng Đức Angela Merkel và đó là thông tin được công bố chính thức và có dữ liệu để xác minh", bà Zakharova phát biểu trong cuộc họp báo hôm 25/10.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, nếu truyền thông Mỹ quan tâm tới chủ để này, họ nên tập trung vào chính trị Mỹ và cách Washington sử dụng thiết bị giám sát để theo dõi các đối tác của mình, đặc biệt là các đồng minh NATO.

"Vì nhiều lý do, cả New York Times và nhiều tờ báo khác đều không dành thời gian đào sâu vấn đề này như cách mà họ đang tham chiếu từ các nguồn không xác định để cáo buộc Nga can thiệp bầu cử, tấn công mạng dù những cáo buộc này không thể xác nhận bằng bất cứ cách nào", bà này cho hay.

Trước đó, New York Times dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ đương chức và đã nghỉ việc cho biết gián điệp Trung Quốc và Nga đang tìm cách nghe lén điện thoại Tổng thổng Trump để thu thập thông tin nhằm gây ảnh hưởng lên chính sách của Mỹ.

Theo NYT, các nguồn tin từ Nhà Trắng cho rằng Nga tìm cách nghe lén các cuộc điện thoại của Tổng thống Trump nhằm đọc vị nhà lãnh đạo Mỹ./.