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Nga bắn hạ gần 60 UAV hướng về thủ đô Moscow

Thứ Hai, 15:12, 22/06/2026
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VOV.VN - Nga tuyên bố bắn hạ gần 60 UAV hướng về thủ đô Moscow trong khi giới chức tại Kiev cho hay các cuộc tấn công bằng UAV của Nga đã đánh trúng nhiều mục tiêu tại tỉnh Sumy ở miền Bắc và thành phố Zaporizhzhia ở Đông Nam Ukraine.

Giới chức Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ hàng chục máy bay không người lái (UAV) nhằm vào thủ đô Moscow rạng sáng 22/6, buộc các sân bay trong khu vực phải tạm thời đình chỉ hoạt động.

Theo Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin, gần 60 UAV hướng về thủ đô đã bị bắn hạ. Trên Telegram, ông cho biết các lực lượng khẩn cấp đã được triển khai tới những khu vực UAV rơi xuống, song không cung cấp thêm chi tiết.

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Khói bốc lên từ một nhà máy lọc dầu ở Moscow sau cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine, ngày 18/6/2026. Ảnh: Mạng xã hội/Reuters

Cơ quan giám sát hàng không Nga thông báo các sân bay Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo và Zhukovsky gần Moscow đã phải tạm dừng các chuyến bay trong thời gian ngắn.

Truyền thông Nga dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết tổng cộng 301 UAV đã bị các hệ thống phòng không Nga bắn hạ trong đêm, bao gồm cả các khu vực tại Ukraine hiện do Nga kiểm soát.

Đợt tấn công mới nhất xảy ra sau khi nhà máy lọc dầu duy nhất ở Moscow một lần nữa bị UAV tập kích trong tuần trước. Đây là một trong những cuộc tập kích lớn nhất nhằm vào thủ đô của Nga kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022.

Trong khi đó, phía Ukraine cho biết các cuộc tấn công bằng UAV của Nga đã đánh trúng nhiều mục tại tỉnh Sumy ở miền Bắc và thành phố Zaporizhzhia ở Đông Nam Ukraine.

Ngoài ra, Thống đốc tỉnh Odessa Oleh Kiper cho biết Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo Iskander vào khu vực này tối 21/6. Vụ tấn công nhằm vào một cơ sở nông nghiệp đã gây cháy nhiều phương tiện và các bồn chứa nhiên liệu.

Ở một diễn biến khác, chính quyền thành phố Sevastopol tại bán đảo Crimea - khu vực Nga sáp nhập từ năm 2014 - đã hủy toàn bộ các sự kiện công cộng ngoài trời trong ngày 22/6 và tiếp tục duy trì việc tắt đèn đường nhằm tiết kiệm điện năng.

Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhayev kêu gọi người dân hạn chế sử dụng điện trong bối cảnh Crimea đang đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu. Theo chính quyền địa phương, hoạt động bán nhiên liệu cho người dân và doanh nghiệp đã bị tạm dừng, nguồn cung hiện chỉ được ưu tiên cho các cơ quan nhà nước phụ trách dịch vụ thiết yếu và an ninh.

Tình trạng khan hiếm nhiên liệu tại Crimea được cho là xuất phát từ các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào các tuyến tiếp tế và cơ sở năng lượng của Nga trong thời gian qua.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Theo Reuters
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